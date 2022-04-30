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Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

Будапештский меморандум не принес настоящей безопасности, поэтому Украина ищет альтернативу и надеется, что постоянные члены Совета безопасности ООН предоставят ей гарантии безопасности. В том числе и Китай.

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Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью китайскому изданию Xinhua.

"Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая КНР, и других крупных держав. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", - сказал министр.

Он также выразил надежду, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня с точки зрения недопущения эскалации.

"Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф", — отметил министр.

По его словам, после переговоров в Стамбуле, на которых украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине, "переговорный процесс сильно осложнился".

"Да, в настоящее время мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно", - сказал он.

Гарантии безопасности Украины - один из ключевых пунктов переговоров России и Украины. В качестве гарантов украинской стороной рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна готова предоставить Украине "надежные" гарантии безопасности, которые ранее требовал президент Владимир Зеленский

Автор:
Светлана Манько