Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности

Будапештский меморандум не принес настоящей безопасности, поэтому Украина ищет альтернативу и надеется, что постоянные члены Совета безопасности ООН предоставят ей гарантии безопасности. В том числе и Китай.

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Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью китайскому изданию Xinhua.

"Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая КНР, и других крупных держав. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", - сказал министр.

Он также выразил надежду, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня с точки зрения недопущения эскалации.

"Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф", — отметил министр.

По его словам, после переговоров в Стамбуле, на которых украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине, "переговорный процесс сильно осложнился".

"Да, в настоящее время мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно", - сказал он.

Гарантии безопасности Украины - один из ключевых пунктов переговоров России и Украины. В качестве гарантов украинской стороной рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна готова предоставить Украине "надежные" гарантии безопасности, которые ранее требовал президент Владимир Зеленский