Україна запропонувала Китаю стати одним із гарантів безпеки

Будапештський меморандум не приніс справжньої безпеки, тому Україна шукає альтернативу та сподівається, що постійні члени Ради безпеки ООН нададуть їй гарантії безпеки. У тому числі й Китай.

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Про це глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю китайському виданню Xinhua.

"Україна зараз вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, включаючи КНР, та інших великих держав. Ми пропонуємо Китаю стати одним із гарантів безпеки України, це знак нашої поваги та довіри до КНР", - сказав міністр.

Він також висловив сподівання, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню з точки зору недопущення ескалації.

"Це стане важливим заходом для підтримки миру та запобігання подальшим гуманітарним катастрофам", - зазначив міністр.

За його словами, після переговорів у Стамбулі, на яких українська делегація запропонувала проект угоди про міжнародні гарантії безпеки Україні, "переговорний процес дуже ускладнився".

"Так, зараз мирні переговори між Україною та Росією йдуть дуже складно", - сказав він.

Гарантії безпеки України – один із ключових пунктів переговорів Росії та України. Як гаранти українською стороною розглядаються сильні з військової точки зору країни, які мають ядерну зброю - Великобританія, США, Франція.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна готова надати Україні "надійні" гарантії безпеки, які раніше вимагав президент Володимир Зеленський.