Українці у Польщі можуть отримати цифрову посвідку на проживання Diia.pl у застосунку mObywatel

Громадяни України, які наразі перебувають у Польщі, можуть отримати офіційну цифрову посвідку на проживання Diia.pl у застосунку mObywatel.

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що отримати цифровий документ можуть українці, які через широкомасштабну війну евакуювалися до Польщі.

Для цього потрібно:

мати українське громадянство;

бути повнолітніми;

мати PESEL (польський ідентифікаційний номер) і активний довірений профіль.

У Мінцифрі наголосили, що вже понад мільйон українців отримали номер PESEL, а більше як 80 тисяч — цифрові посвідки на проживання.

Diia.pl — цифровий документ у місцевому застосунку mObywatel, що став офіційною підставою перебування в Польщі. Його можна використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях: підтвердити особу, отримати держпослуги або при перетині кордону з ЄС.

Нагадаємо, Польща спростила процедуру отримання карти поляка: тепер українські громадяни можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії картки у самій Польщі.

Нові правила набудуть чинності 29 липня. Раніше ж українці мали звертатися за такими документами до польського консульства в Україні. Подати заяву на карту поляка можна буде в адміністраціях усіх 16 воєводств країни відповідно до місця перебування заявника.