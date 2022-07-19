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Рада має намір надати громадянам Польщі в Україні додаткові права
Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за надання громадянам Польщі особливих гарантій. Зокрема поляки зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що після ухвалення закону в цілому громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.
Згідно з пояснювальною запискою документа, такі права передбачають:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
- соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
- провадження господарської діяльності.
Також поляки матимуть змогу здобути освіту на рівні з громадянами України, отримувати соціальні виплати, допомогу з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та медичне обслуговування.
Нагадаємо, українці, які працюють віддалено, можуть не сплачувати податки в Польщі. Таким роз’ясненням Польща знов проявляє солідарність з українським народом та не намагається тлумачити на свою користь питання визначення "центру життєвих інтересів" українців, навіть якщо вони будуть знаходиться у Польщі понад 183 днів.