Рада намерена предоставить гражданам Польши в Украине дополнительные права

Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за предоставление гражданам Польши особых гарантий. В частности, поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что после принятия закона в целом граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.

Согласно пояснительной записке документа, такие права предусматривают:

получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

социальная защита в случае утраты трудоспособности или утраты кормильца;

ведение хозяйственной деятельности.

Также поляки смогут получить образование на уровне с гражданами Украины, получать социальные выплаты, помощь из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и медицинское обслуживание.

Напомним, работающие удаленно украинцы могут не платить налоги в Польше. Таким разъяснением Польша вновь проявляет солидарность с украинским народом и не пытается толковать в свою пользу вопрос определения "центра жизненных интересов" украинцев, даже если они будут находиться в Польше более 183 дней.