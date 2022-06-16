Польша предлагает свой порт для экспорта украинского зерна, но сначала к нему нужно проложить ж/д дорогу

В настоящее время Польша не может принять все украинское зерно для дальнейшего экспорта, потому что порты и железная дорога не готовы к такой нагрузке. Но ситуация может измениться, если вдоль угольной магистрали к порту Гданьск проложат польскую ширококолейную металлургическую линию, которая сейчас заканчивается в Славкове.

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Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качинский, сообщает TVP.

Именно Гданьск может стать основным портом для экспорта украинского зерна, считает вице-премьер-министр. В настоящее время Украина и Польша работают над этим, в частности, стороны заключают необходимые соглашения.

Качинский добавил, что поставки украинского зерна не навредят работе польских производителей.

"Важно, чтобы наши фермеры знали, что украинское зерно не несет для них угрозы. Его получатели находятся в Северной Африке и на Ближнем Востоке", —подчеркнул вице-премьер.

Ранее Украина уже подписала с Польшей меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере. Это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки.

Отметим, до войны в Украине через порты шло около 5 млн тонн экспорта в месяц. Однако сейчас порты в Одессе и Николаеве не могут работать. Поэтому Украина вынуждена вывозить товары через западные страны автотранспортом, с помощью ж/д сообщения и через дунайский порт баржами.