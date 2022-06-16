Польща пропонує свій порт для експорту українського зерна, але спочатку до нього потрібно прокласти залізницю

В даний час Польща не може прийняти все українське зерно для подальшого експорту, тому що порти та залізниця не готові до такого навантаження. Але ситуація може змінитись, якщо вздовж вугільної магістралі до порту Гданськ прокладуть польську ширококолійну металургійну лінію, що зараз закінчується у Славкові.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, повідомляє TVP.

Саме Ґданськ може стати основним портом для експорту українського зерна, вважає віце-прем'єр-міністр. Наразі Україна та Польща працюють над цим, зокрема, сторони укладають необхідні угоди.

Качинський додав, що постачання українського зерна не зашкодить роботі польських виробників.

"Важливо, щоб наші фермери знали, що українське зерно не несе для них загрози. Його отримувачі перебувають у Північній Африці та на Близькому Сході", - наголосив віце-прем'єр.

Раніше Україна вже підписала з Польщею меморандум щодо посилення співпраці у залізничній сфері. Це дозволить кардинально збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та світових ринків.

Зазначимо, до війни в Україні через порти йшло близько 5 млн. тонн експорту на місяць. Проте зараз порти в Одесі та Миколаєві не можуть працювати. Тому Україна змушена вивозити товари через західні країни автотранспортом, за допомогою залізничного сполучення та через дунайський порт баржами.