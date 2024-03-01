Байден требует от G7 до июня выработать план использования замороженных активов РФ

Президент США Джо Байден предлагает странам G7 достичь прогресса использования замороженных российских активов для поддержки Украины до саммита Большой семерки, который состоится в июне в Италии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Байден хотел бы, чтобы замороженные активы использовались для финансирования бюджетных нужд Украины, а затем ее восстановления.

При этом, как отмечает собеседник издания, президент США не считает, что использование замороженных российских средств заменяет необходимость помощи Украине.

Как пишет Bloomberg, Байден в частном порядке сказал союзникам, что в случае если Украина проиграет в войне, он считает, что международный порядок будет нарушен по меньшей мере на следующие пять десятилетий.

Уже длительное время представители стран G7 обсуждают варианты использования 280 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка России.

Пока нет консенсуса относительно того, насколько законным будет их полный арест.

Франция и Германия, а также Европейский центральный банк до сих пор сопротивлялись всем действиям, которые привели бы к конфискации российских средств. Они опасаются ответных мер, направленных на европейские активы, а также потенциального влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бы законно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.

Конфискация замороженных активов РФ

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к согласию по использованию средств, полученных от процентов от замороженных активов России .

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

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