Косметика под контролем: заработала онлайн-система нотификации продуктов

Украинская электронная система нотификации косметики / Pixabay

В Украине запущена Система электронной нотификации информации о косметической продукции. Теперь производители и импортеры могут подавать данные о кремах, шампунях, помадах и других косметических продуктах онлайн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Нововведения для производителей и импортеров косметики

Теперь внедряется специальная электронная система, куда производители и импортеры косметики должны вносить подробные данные о своей продукции.

"Запуск этой системы – это еще один шаг к полной интеграции Украины в европейский рынок и стандарты безопасности. Благодаря цифровым инструментам мы получаем прозрачный и унифицированный процесс учета косметических средств", - заявила заместитель министра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Развертывание системы будет происходить в два этапа, и первый уже стартовал. В ходе вебинара были представлены базовые функции новой платформы. В мероприятии приняли участие представители производителей и импортеров косметической продукции, которые ознакомились с цифровыми процессами нотификации и возможностями системы.

На первом этапе пользователи могут:

  • зарегистрировать ответственное лицо и сотрудников компании;
  • нотифицировать информацию о косметических продуктах;
  • фиксировать изменения в данных;
  • формировать справки о нотифицированной продукции (без раскрытия коммерческой тайны).

В будущем государственные организации, осуществляющие токсикологический контроль косметической продукции, смогут быстро предоставлять врачам информацию о составе косметических продуктов – при необходимости лечения пациента, например, в случае серьезной аллергической реакции.

Напомним, в августе правительство повысило размер финансовых выплат для медицинских учреждений, расположенных в прифронтовых и малозаселенных районах, а также для превысивших лимит деклараций.

Автор:
Ольга Опенько