- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина будет производить лекарства от рака со швейцарской фармкомпанией
Украина планирует совместно со швейцарской фармацевтической компанией Roche производить лекарство от рака легких и грудной железы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель парламентского Комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в рамках Конференции по восстановлению Украины в Риме.
Радуцкий отметил, что в течение нескольких лет велись переговоры с международными фармацевтическими компаниями по локализации производства в Украине. Нардеп объяснил, что это имеет большое значение, ведь речь идет об уплате налогов, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении пациентов инновационными лекарствами.
На конференции Министерство здравоохранения и Roche подписали инвестиционное соглашение о создании мощностей для производства инновационных лекарств от рака легких и молочной железы в Украине.
Радуцкий сообщил, что швейцарская фармкомпания будет поставлять лекарственные средства in bulk (оптом), а их фасовка, конечная упаковка и маркировка будет осуществляться непосредственно в Украине, на производственных мощностях филиала МЗУ Медпоставки.
"Для этого еще нужно получить лицензию GMP на производство и провести обучение персонала. Уже в 2027 году первые пациенты должны получить лекарства, прошедшие финальные этапы производства в Украине", - подчеркнул Радуцкий.
Напомним, что общие расходы ведущих отечественных фармацевтических компаний на компенсации аптекам и дистрибьюторам после снижения отпускных цен на лекарства с 1 марта превысили 601,7 млн. грн.