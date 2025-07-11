Украина будет производить лекарства от рака со швейцарской фармкомпанией

Украина планирует совместно со швейцарской фармацевтической компанией Roche производить лекарство от рака легких и грудной железы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель парламентского Комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в рамках Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Радуцкий отметил, что в течение нескольких лет велись переговоры с международными фармацевтическими компаниями по локализации производства в Украине. Нардеп объяснил, что это имеет большое значение, ведь речь идет об уплате налогов, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении пациентов инновационными лекарствами.

На конференции Министерство здравоохранения и Roche подписали инвестиционное соглашение о создании мощностей для производства инновационных лекарств от рака легких и молочной железы в Украине.

Радуцкий сообщил, что швейцарская фармкомпания будет поставлять лекарственные средства in bulk (оптом), а их фасовка, конечная упаковка и маркировка будет осуществляться непосредственно в Украине, на производственных мощностях филиала МЗУ Медпоставки.

"Для этого еще нужно получить лицензию GMP на производство и провести обучение персонала. Уже в 2027 году первые пациенты должны получить лекарства, прошедшие финальные этапы производства в Украине", - подчеркнул Радуцкий.

Напомним, что общие расходы ведущих отечественных фармацевтических компаний на компенсации аптекам и дистрибьюторам после снижения отпускных цен на лекарства с 1 марта превысили 601,7 млн. грн.