Снижение цен на лекарства: украинские фармкомпании назвали сумму убытков за месяц

Общие расходы ведущих отечественных фармацевтических компаний на компенсации аптекам и дистрибьюторам после снижения отпускных цен на лекарства с 1 марта превысили 601,7 млн. грн.

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Об этом сообщили участники фармрынка агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, за остатки товара, которые на момент снижения цен уже были поставлены фармдистрибьюторам и аптекам, фармкомпания " Фармак " выплатила 150,7 млн грн, " Дарница " — 107 млн грн, Киевский витаминный завод (КВН ) — 83 млн грн, " Артеруим" - 78,08 млн грн, "Ку, 3,6 млн грн, "Интерхим" – 28,45 млн грн, Борщаговский химфармзавод (БХФЗ) – 26,04 млн грн, фармфирма "Виола" – 2,46 млн грн.

Общий чистый убыток компаний от снижения цен превысил 1,741 млрд. грн.

По информации участников фармрынка, большую часть удорожания лекарств за три военных года создало аптечное звено. Так, цены производителя за три года войны выросли на 18–45%, в то время как розничные цены – на 79%, аптечные наценки в денежном выражении выросли на 125–340%.

Кроме того, общие реальные затраты производителей после реформы ценообразования значительно превысили экономию от маркетинговых платежей, составлявшую около 814,66 млн грн. В то же время фармпроизводители были вынуждены выплатить досрочные платежи по маркетинговым договорам — почти 1,53 млрд. грн.

Таким образом, общий убыток компаний составил почти 1,642 млрд грн, которые не были учтены при планировании хозяйственной деятельности, поэтому производители вынуждены были привлекать кредитные ресурсы для компенсации остатков товара и выполнения обязательств перед аптеками.

Участники фармрынка подчеркивают, что список топ-100 лекарственных средств, на которые снизили цены, сформирован на основе данных об аптечных продажах. Это лекарства, на которые украинцы тратят больше денег и принимают их каждый день, поэтому снижение цен на эти препараты уменьшает их расходы.

При этом для ряда фармпроизводителей именно препараты из списка топ-100 составляют до половины всего объема продаж, поэтому потери для них существенны.

В Украине снизили цены на наиболее важные лекарства на 30%

Напомним, 12 февраля по результатам заседания СНБО утвержден пошаговый план мероприятий для снижения и стабилизации цен на лекарства. В частности, с 1 марта правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

урегулированы наценки на все лекарственные средства;

запрещена практика маркетинговых платежей до тех пор, пока не будет запущено референтное ценообразование на все лекарственные средства, реализуемые в стране и не установлены четкие правила этого процесса;

возобновлены проверки Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.

Кроме того, недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины «О лекарственных средствах», положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен на лекарственные средства и создание Национального каталога цен. В настоящее время принятый закон передан на подпись президенту Украины.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка. В ЕБА отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом по внедрению европейских практик и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.