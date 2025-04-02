Зниження цін на ліки: українські фармкомпанії назвали суму збитків за місяць

Загальні витрати провідних вітчизняних фармацевтичних компаній на компенсації аптекам та дистриб’юторам після зниження відпускних цін на ліки з 1 березня перевищили 601,7 млн грн.

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Про це повідомили учасники фармринку агентству "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, за залишки товару, які на момент зниження цін вже були поставлені фармдистрибьюторам та аптекам, фармкомпанія "Фармак" виплатила150,7 млн грн, "Дарниця" - 107 млн грн, Київський вітамінний завод (КВЗ) – 83 млн грн, "Артеруім" - 78,08 млн грн, "Кусум-фарм" - 58,87 млн грн, "Юрія-Фарм" - 43,6 млн грн, "Інтерхім" - 28,45 млн грн, Борщагівський хімфармзавод (БХФЗ) – 26,04 млн грн, фармфірма "Віола" - 2,46 млн грн.

Загальний чистий збиток компаній від зниження цін перевищив 1,741 млрд грн.

За інформацією учасників фармринку, більшу частину подорожчання ліків за три воєнні роки створила аптечна ланка. Так, ціни виробника за три роки війни зросли на 18–45%, в той час як роздрібні ціни - на 79%, аптечні націнки у грошовому вираженні зросли на 125–340%.

Крім того, загальні реальні витрати виробників після реформи ціноутворення значно перевищили економію від маркетингових платежів, яка становили близько 814,66 млн грн. Водночас фармвиробники були змушені виплатити дострокові платежі за маркетинговими договорами - майже 1,53 млрд грн.

Таким чином, загальний збиток компаній склав майже 1,642 млрд грн, які не були враховані при плануванні господарської діяльності, тому виробники були змушені залучати кредитні ресурси для компенсації залишків товару та виконання зобов’язань перед аптеками.

Учасники фармринку підкреслюють, що перелік топ-100 лікарських засобів, на які знизили ціни, сформовано на основі даних про аптечні продажі. Це ліки, на які українці витрачають найбільше грошей і приймають їх щодня, тому зниження цін на ці препарати зменшує їхні витрати.

При цьому для низки фармвиробників саме препарати зі списку топ-100 становлять до половини всього обсягу продажів, тому втрати для них є суттєвими.

В Україні знизили ціни на найбільш важливі ліки на 30%

Нагадаємо, 12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, з 1 березня уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

врегульовано націнки на усі лікарські засоби;

заборонено практику маркетингових платежів до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;

відновлені перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Крім цього, нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України «Про лікарські засоби», положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Нині прийнятий закон передано на підпис президенту України.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В ЄБА наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.