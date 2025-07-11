Україна вироблятиме ліки від раку зі швейцарською фармацевтичною компанією

Україна планує спільно зі швейцарською фармацевтичною компанією Roche виробляти ліки від раку легень та грудної залози.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова парламентського Комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

За його словами, відповідну домовленість було досягнуто в межах Конференції з відновлення України у Римі.

Радуцький зазначив, що протягом кількох років велись переговори з міжнародними фармацевтичними компаніями щодо локалізації виробництва в Україні. Нардеп пояснив, що це має велике значення, адже йдеться про сплату податків, створення додаткових робочих місць та забезпечення пацієнтів інноваційними ліками.

Під час конференції Міністерство охорони здоров’я та Roche підписали інвестиційну угоду про створення потужностей для виробництва інноваційних ліків від раку легень та молочної залози в Україні.

Радуцький повідомив, що швейцарська фармкомпанія постачатиме лікарські засоби «in bulk» (оптом), а їхнє фасування, кінцеве пакування та маркування здійснюватиметься безпосередньо в Україні, на виробничих потужностях філії МЗУ «Медпостачання».

"Для цього ще потрібно отримати ліцензію GMP на виробництво та провести навчання персоналу. Вже у 2027 році перші пацієнти мають отримати ліки, які пройшли фінальні етапи виробництва в Україні", - підкреслив Радуцький.

Нагадаємо, що загальні витрати провідних вітчизняних фармацевтичних компаній на компенсації аптекам та дистриб’юторам після зниження відпускних цін на ліки з 1 березня перевищили 601,7 млн грн.