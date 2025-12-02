Косметика під контролем: запрацювала онлайн-система нотифікації продуктів

В Україні запущено Систему електронної нотифікації інформації про косметичну продукцію. Відтепер виробники та імпортери можуть подавати дані про креми, шампуні, помади та інші косметичні продукти онлайн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Нововведення для виробників та імпортерів косметики

Відтепер впроваджується спеціальна електронна система, куди виробники та імпортери косметики мають вносити детальні дані про свою продукцію.

"Запуск цієї системи – це ще один крок до повної інтеграції України в європейський ринок та стандарти безпеки. Завдяки цифровим інструментам ми отримуємо прозорий та уніфікований процес обліку косметичних засобів", - заявила Марія Карчевич, заступниця міністра з питань цифрового розвитку.

Розгортання системи відбуватиметься у два етапи, і перший вже стартував. Під час вебінару були представлені базові функції нової платформи. У заході взяли участь представники виробників та імпортерів косметичної продукції, які ознайомилися з цифровими процесами нотифікації та можливостями системи.

На першому етапі користувачі можуть:

зареєструвати відповідальну особу та працівників компанії;

нотифікувати інформацію про косметичні продукти;

фіксувати зміни в даних;

формувати довідки про нотифіковану продукцію (без розкриття комерційної таємниці).

У майбутньому державні організації, які здійснюють токсикологічний контроль щодо косметичної продукції, зможуть швидко надавати лікарям інформацію про склад косметичних продуктів – за потреби лікування пацієнта, наприклад, у разі серйозної алергічної реакції.

