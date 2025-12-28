Кабмин разрешил продажу безрецептурных лекарств на автозаправках

Кабинет Министров Украины принял ряд решений, направленных на снижение цен на лекарства и повышение их доступности. К ним относится и торговля безрецептурным лекарством на АЗС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минздрав.

Среди ключевых изменений:

обязательная реализация в аптеках государственных и коммунальных учреждений здравоохранения лекарственных средств с тремя низкими ценами из Национального каталога;

разрешение розничной торговли безрецептурным лекарством на автозаправочных станциях (АЗС) при наличии лицензии;

обновление требований к специалистам аптечной сферы;

утверждение порядка предоставления маркетинговых услуг в сфере обращения лекарств.

Лекарства по самым низким ценам в аптеках медучреждений

Аптеки в государственных и коммунальных больницах обязаны продавать только препараты с тремя низкими ценами среди аналогов с одинаковым составом, дозировкой и формой выпуска. Это гарантирует пациентам доступ к экономически выгодным препаратам и предотвращает продажи дорогих торговых марок, которые не эффективнее более дешевых аналогов.

"Государство в три этапа ввело реферирование и декларирование цен и создало Национальный каталог лекарственных средств, в который уже внесено почти 11 тысяч позиций. (…) в случае замены более дорогих препаратов на более дешевые аналоги средний чек украинцев на лекарства может снизиться ориентировочно на 38%", — пояснил министр здравоохранения.

Торговля безрецептурным лекарством на АЗС

Изменения в лицензионные условия позволяют продавать безрецептурные препараты на АЗС без создания аптеки или ее структурного подразделения. Продажа лекарств может производиться работниками АЗС при наличии соответствующей лицензии.

Продажа на АЗС предусматривает:

соблюдение условий хранения лекарств, определенных изготовителем;

наличие уполномоченного лица с соответствующим фармацевтическим образованием для контроля качества;

устройство отдельной зоны для хранения лекарств, отдельно от других товаров.

Допускается продажа через вендинговые автоматы при соблюдении условий хранения и контроля. Цель изменений – повысить физическую доступность лекарств в сельской местности, прифронтовых районах и в ночное время, когда аптеки часто недоступны.

Обновление требований к специалистам аптечной сферы

Правительство упростило требования к образованию и квалификации работников аптек, позволив привлекать специалистов с более широким перечнем квалификаций. На территориях с дефицитом кадров или в прифронтовых зонах продажи лекарства могут осуществлять медсестры с сертификатом "Фармация (розничная торговля лекарственными средствами)".

Порядок предоставления маркетинговых услуг

Правительство урегулировало предоставление маркетинговых услуг производителям лекарств исключительно на добровольной основе. Запрещено требовать маркетинг как обязательное условие сотрудничества. Это обеспечивает прозрачность и легальное продвижение препаратов, в том числе более дешевых, повышая их доступность для пациентов.

Решения направлены на стабилизацию цен, повышение доступности лекарственных средств и обеспечение прозрачной конкуренции на рынке.

