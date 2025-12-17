Медицинский каннабис выходит на украинский рынок: первые препараты ожидаются уже в январе-марте 2026 года

Украина легализовала медицинский каннабис еще в августе 2024-го года. Такое лекарство требует от 2 до 6 миллионов украинцев — эти данные ранее приводил благотворительный фонд "Пациенты Украины". Ведь в стране война, люди постоянно в стрессе, и многие употребляют седативные препараты. Именно на эту целевую аудиторию нацелены поставщики и производители медицинского каннабиса. Эксперты ожидают, что в аптеках такие препараты уже появятся через 1–3 месяца, то есть в январе-марте 2026 года.

Об этом сообщила в комментарии для Delo.ua Анна Глущенко, основательница UCCG (Russian Cannabis Consulting Group).

После вступления закона в силу 16 августа 2024 года Министерство здравоохранения сформировало нормативную базу, которая определяет круг пациентов, имеющих право на медицинский каннабис, а также устанавливает правила его выписки и отпуска.

"Легализация создала полноценную инфраструктуру процессов: врач должен уметь назначать препарат, пациент — получать рецепт и покупать продукт в аптеке", — объясняет эксперт рынка Анна Глущенко.

Первые продукты на основе медицинского каннабиса иностранного производства уже зарегистрированы в Украине. Однако на полках аптек их еще нет.

"По состоянию на декабрь препаратов в продаже нет, но мы ожидаем, что первые аптеки получат доступ к продукту в течение одного-двух-трех месяцев. Инфраструктура практически готова", — уточняет она.

Задержки возникли из-за длительного процесса утверждения регуляторных документов, необходимых каждому этапу нового рынка — от импорта до обращения в аптеках.

Бизнес-интерес уже есть: инвестиции — украинские, не иностранные

Легализация открыла новые возможности для бизнеса: аптеки готовятся продавать препарат, импортеры — ввозить продукцию, а инвесторы — планируют запуск производств.

"К нам обращаются компании, которые хотят запустить производство в Украине. Есть команды, есть инвесторы, которые, несмотря на войну, готовы вкладываться", — рассказывает эксперт.

В то же время, иностранные компании не спешат заходить с производством. Они больше заинтересованы в украинском рынке как площадке сбыта, а не в инвестиционном проекте.

"Украинцы сегодня инвестируют в Украину активнее, чем иностранцы. Иностранные производители обычно выбирают более спокойные юрисдикции — например, Португалию. Но продавать в Украину им интересно", — добавляет Анна Глущенко.

Первые производства — не раньше чем через два года

Хотя государство разрешило выращивать медицинский каннабис, ни одно производство в Украине еще не запущено. Это не вопрос отсутствия заинтересованных инвесторов, а продолжительность процесса.

"С момента появления идеи до фактического запуска проходит два-три года. Надо найти участок, спроектировать объект, построить его, закупить оборудование, нанять людей. Это долго, но процессы уже идут" , — объясняет эксперт.

Инвестиции зависят от масштаба. По ее словам:

наименьшее производство требует около $3,5 млн

большие комплексы — десятков миллионов долларов

Некоторые из замыслов уже в реализации, но до конца еще далеко.

В то же время эксперты оценивают украинский потенциал рынка продуктов на основе каннабиса около $200 млн.

Это не плантации, а фармацевтические заводы.

Эксперт отмечает, что производство медицинского каннабиса — это полностью контролируемый фармацевтический процесс.

"Это не теплицы и не бункеры, как в фильмах. Это фармкомплекс с несколькими комнатами, где растения выращиваются под контролем, с доступом через несколько уровней охраны. Внешне это обычный завод", — отмечает Анна Глущенко.

Такие объекты создают от 20 до 100 рабочих мест и генерируют налоги, но реальные экономические показатели можно оценить только после появления первых производителей.

Когда отрасль заработает по полной

По прогнозам экспертов, уже в 2025 году могут появиться первые публичные новости о строительстве производственных комплексов. Но формирование полноценного рынка — это постепенный многолетний процесс.

"Возможно, уже в следующем году кто покажет готовый объект. Все зависит от скорости команд и инвесторов. Но однозначно процесс идет" , — резюмирует эксперт.

Напомним, 16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Годом ранее государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей.

В июле 2025 г. в Украине состоялась техническая интеграция электронной системы учета обращения медицинского каннабиса (ЭСОРК) с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Это важный шаг в обеспечении прозрачного и контролируемого обращения препаратов на основе медицинского каннабиса.