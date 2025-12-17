Медичний канабіс виходить на український ринок: перші препарати очікуються вже в січні-березні 2026 року

Україна легалізувала медичний канабіс ще в серпні 2024-го року. Таких ліків потребують від 2 до 6-ти мільйонів українців - ці дані раніше наводив благодійний фонд “Пацієнти України”. Адже в країні війна, люди постійно в стресі, і багато хто вживає седативні препарати. Саме на цю цільову аудиторію націлені постачальники та виробники медичного канабісу. Експерти очікують, що в аптеках такі препарати вже з’являться за 1–3 місяці, тобто в січні-березні 2026-го року.

Про це повідомила у коментарі для Delo.ua Анна Глущенко, засновниця UCCG (Ukrainian Cannabis Consulting Group).

Після набуття чинності закону 16 серпня 2024 року Міністерство охорони здоров’я сформувало нормативну базу, яка визначає коло пацієнтів, що мають право на медичний канабіс, а також встановлює правила його виписування та відпуску.

“Легалізація створила повноцінну інфраструктуру процесів: лікар повинен вміти призначати препарат, пацієнт — отримувати рецепт і купувати продукт в аптеці”, — пояснює експертка ринку Анна Глущенко.

Перші продукти на основі медичного канабісу іноземного виробництва вже зареєстровані в Україні. Проте на полицях аптек їх ще немає.

“Станом на грудень препаратів у продажу немає, але ми очікуємо, що перші аптеки отримають доступ до продукту протягом одного-двох-трьох місяців. Інфраструктура практично готова”, — уточнює вона.

Затримки виникли через тривалий процес затвердження регуляторних документів, необхідних для кожного етапу нового ринку — від імпорту до обігу в аптеках.

Бізнес-інтерес уже є: інвестиції — українські, не іноземні

Легалізація відкрила нові можливості для бізнесу: аптеки готуються продавати препарат, імпортери — ввозити продукцію, а інвестори — планують запуск виробництв.

“До нас звертаються компанії, які хочуть запустити виробництво в Україні. Є команди, є інвестори, які, попри війну, готові вкладатися”, — розповідає експертка.

Водночас іноземні компанії не поспішають заходити з виробництвом. Вони більше зацікавлені в українському ринку як майданчику збуту, а не інвестиційному проєкті.

“Українці сьогодні інвестують в Україну активніше, ніж іноземці. Іноземні виробники зазвичай обирають спокійніші юрисдикції — наприклад, Португалію. Але продавати в Україну їм цікаво”, — додає Анна Глущенко.

Перші виробництва — не раніше ніж за два роки

Хоча держава дозволила вирощувати медичний канабіс, жодне виробництво в Україні ще не запущено. Це не питання відсутності зацікавлених інвесторів, а тривалості процесу.

“Від моменту появи ідеї до фактичного запуску проходить два-три роки. Треба знайти ділянку, спроєктувати об’єкт, збудувати його, закупити обладнання, найняти людей. Це довго, але процеси вже йдуть”, — пояснює експертка.

Інвестиції залежать від масштабу. За її словами:

найменше виробництво потребує близько $3,5 млн

великі комплекси — десятків мільйонів доларів

Деякі із задумів уже в реалізації, але до завершення ще далеко.

Водночас експерти оцінюють український потенціал ринку продуктів на основі канабісу у близько $200 млн.

Це не “плантації”, а фармацевтичні заводи

Експертка наголошує, що виробництво медичного канабісу — це повністю контрольований фармацевтичний процес.

“Це не теплиці й не бункери, як у фільмах. Це фармкомплекс із кількома кімнатами, де рослини вирощуються під контролем, із доступом через кілька рівнів охорони. Зовні це звичайний завод”, — зазначає Анна Глущенко.

Такі об’єкти створюють від 20 до 100 робочих місць і генерують податки, але реальні економічні показники можна буде оцінити лише після появи перших виробників.

Коли галузь запрацює на повну

За прогнозами експертів, уже у 2025 році можуть з’явитися перші публічні анонси про будівництво виробничих комплексів. Але формування повноцінного ринку — це поступовий багаторічний процес.

“Можливо, вже наступного року хтось покаже готовий об’єкт. Все залежить від швидкості команд та інвесторів. Але однозначно процес іде”, — резюмує експертка.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні набув сили закон про легалізацію медичного канабісу. Роком раніше держава спростила вирощування та обіг технічних конопель для промислових цілей.

У липні 2025 року в Україні відбулася технічна інтеграція електронної системи обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК) з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Це важливий крок у забезпеченні прозорого та контрольованого обігу препаратів на основі медичного канабісу.