Україна інтегрувала систему обліку медичного канабісу з ЕСОЗ: навіщо це потрібно

В Україні відбулася технічна інтеграція електронної системи обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК) з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Це важливий крок у забезпеченні прозорого та контрольованого обігу препаратів на основі медичного канабісу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що основна мета такої інтеграції – гарантувати, що відпуск та виготовлення ліків, що містять медичний канабіс, в умовах аптеки, відбувається виключно за дійсними е-рецептами, зафіксованими в ЕСОЗ.

Тепер кожен рецепт на ліки з канабісу перевіряється автоматично, що виключає ризик зловживань і гарантує, що такі препарати відпускаються лише тим пацієнтам, кому вони дійсно були призначені лікарем.

Так щоразу, коли користувач (наприклад, аптечний працівник) вводить інформацію про виготовлення або відпуск лікарського засобу на основі е-рецепту в ЕСОРК, система автоматично перевіряє, чи існує відповідний е-рецепт в ЕСОЗ.

Як здійснюється обмін даними?

У МОЗ пояснюють, що під час обліку виготовлення та/або відпуску лікарського засобу на основі медичного канабісу в аптеці працівник аптеки вносить інформацію про відповідний електронний рецепт. У цей час система ЕСОРК надсилає автоматичний запит до ЕСОЗ для отримання інформації щодо відповідного е-рецепта. У результаті забезпечується обмін інформацією про рецепти на такі препарати та про їх фактичний відпуск в аптеці.

Нагадаємо ЕСОРК – це електронна система обліку обігу медичного канабісу, створена для повного контролю та простежуваності обігу конопель для медичних цілей на всіх етапах – від ввезення сировини до реалізації готових лікарських засобів. Система адмініструється Держлікслужбою України та об’єднує всіх учасників ринку в єдину інформаційну екосистему.

Технічна можливість призначення та відпуску лікарських засобів на основі медичного канабісу доступна в ЕСОЗ з 1 жовтня 2024 року. Тобто лікарі можуть виписувати електронні рецепти, а фармацевти – відпускати готові лікарські засоби або екстемпоральні ліки, виготовлені в умовах аптеки.

Інтеграція ЕСОРК та ЕСОЗ забезпечує автоматизований контроль відпуску ліків, посилює контроль за обігом наркотичних лікарських засобів, зменшує ризики зловживань і забезпечує прозорість для пацієнтів, лікарів, фармацевтів та регуляторних органів.

Легалізація медичного канабісу в Україні

13 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий в грудні 2023 закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності.

З 16 серпня 2024 року в Україні набув сили закон про легалізацію медичного канабісу. Це друга фаза реформи з легалізації цієї речовини, тоді як рік тому держава спростила вирощування та обіг технічних конопель для промислових цілей.

Ще до війни, в квітні 2021 року Кабінет міністрів вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу).

Нагадаємо, уряд врегулював порядок обігу медичного канабісу в Україні, зокрема визначив терміни для отримання квот на 2025 рік.

Також Україна дозволила ввезення медичного канабісу, видавши перший дозвіл на його субстанцію.