Першими зареєстрованими в Україні ліками з медичного канабісу стали оральні краплі

В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Ними стали оральні краплі іспанського бренду. Вони можуть зʼявитися в українських аптеках уже на початку 2025 року.

Про це повідомляє благодійний фонд "Пацієнти України".

Зазначається, що з часу ухвалення закону про легалізацію канабісу минув рік, а українська система на законодавчому рівні вже підготувалася до продажу таких ліків в аптеках.

Так, окрім оральних крапель з канабісу в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році.

Ліки будуть відпускатися в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні мати три ліцензії — на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.

Окрім цього, був прийнятий перелік захворювань та станів, при яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Лікування буде доступно для пацієнтів з хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, спричиненими хімієтерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці та анорексією внаслідок ВІЛ.

"Поки перелік станів не є прогресивним. Пацієнтська спільнота наполягає, що необхідно внести ПТСР у цей список. Поки ми змогли досягти, щоб ліки можна було призначати і при інших станах за висновком лікарсько-консультативної комісії у лікарнях з науковою базою. Це надасть доступ до лікування більшій кількості пацієнтів, які його потребують", — зауважила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України".

За оцінками МОЗ, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Зауважимо, в Україні запрацювала електронна система, в якій реєструватимуть аптечні заклади, котрі матимуть право відпускати ліки на основі медичного канабісу. У ній вже зареєструвалася перша аптека з міста Черкаси.

Легалізація медичного канабісу в Україні

13 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий в грудні 2023 закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності.

З 16 серпня 2024 року в Україні набув сили закон про легалізацію медичного канабісу. Це друга фаза реформи з легалізації цієї речовини, тоді як рік тому держава спростила вирощування та обіг технічних конопель для промислових цілей.

Ще до війни, в квітні 2021 року Кабінет міністрів вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу).