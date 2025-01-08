Первыми зарегистрированными в Украине лекарствами из медицинского каннабиса стали оральные капли

В Украине официально зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Ими стали оральные капли испанского бренда. Они могут появиться в украинских аптеках уже в начале 2025 года.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Пациенты Украины".

Отмечается, что с момента принятия закона о легализации каннабиса прошел год, а украинская система на законодательном уровне уже подготовилась к продаже такого лекарства в аптеках.

Так, кроме оральных капель с каннабиса в аптеках в скором времени можно будет приобрести твердые капсулы, дентальные пасты и гели. Эти формы лекарств утвердило Минздрав в 2024 году.

Лекарство будет отпускаться в аптеках по электронному рецепту врача по имени пациента. Аптеки, которые будут производить лекарства, должны иметь три лицензии на розничную торговлю, изготовление препаратов и оборот наркотических веществ.

Кроме того, был принят перечень заболеваний и состояний, при которых врачи смогут назначать лечение медицинским каннабисом. Лечение будет доступно для пациентов с хронической болью, болезнью Паркинсона, тошнотой и рвотой, вызванной химиотерапией, синдромом Туретта, фармрезистентной эпилепсией, заболеваниями, вызывающими судорожные приступы в детском возрасте и анорексией вследствие ВИЧ.

"Пока перечень состояний не прогрессивный. Пациентское сообщество настаивает, что необходимо внести ПТСР в этот список. Пока мы смогли достичь, чтобы лекарства можно было назначать и при других состояниях по заключению врачебно-консультативной комиссии в больницах с научной базой. Это предоставит доступ к лечения большего количества пациентов, которые в нем нуждаются", — отметила Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины".

По оценкам Минздрава, 6 миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Отметим, в Украине заработала электронная система, в которой будут регистрировать аптечные заведения, имеющие право отпускать лекарства на основе медицинского каннабиса. В ней уже зарегистрировалась первая аптека из Черкасс.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

13 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре 2023 года закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

С 16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества, тогда как год назад государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).