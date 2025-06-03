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В Україні вперше видали дозвіл на ввезення субстанції медичного канабісу

медичний канабіс
Видано перший дозвіл на імпорт субстанції медичного канабісу / Freepik

Україна дозволила ввезення медичного канабісу, видавши перший дозвіл на його субстанцію.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"02 червня 2025 року Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу", - йдеться у повідомленні.

 Вказано, що дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України.

Легалізація медичного канабісу в Україні

13 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий в грудні 2023 закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності. 

З 16 серпня 2024 року в Україні набув сили закон про легалізацію медичного канабісу. Це друга фаза реформи з легалізації цієї речовини, тоді як рік тому держава спростила вирощування та обіг технічних конопель для промислових цілей.

Ще до війни, в квітні 2021 року Кабінет міністрів вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу).

Автор:
Тетяна Бесараб