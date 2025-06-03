В Украине впервые выдали разрешение на ввоз субстанции медицинского каннабиса

Украина разрешила ввоз медицинского каннабиса, выдав первое разрешение на его субстанцию.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"02 июня 2025 года Госликслужбой было выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинского каннабиса", — говорится в сообщении.

Указано, что разрешение было выдано на субстанцию, зарегистрированную в Украине и внесенную в Государственный реестр лекарственных средств Украины.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

13 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре 2023 года закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

С 16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества, тогда как год назад государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).