Украина интегрировала систему учета медицинского каннабиса с ЕСОЗ: зачем это нужно

В Украине состоялась техническая интеграция электронной системы учета обращения медицинского каннабиса (ЕСОРК) с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Это важный шаг в обеспечении прозрачного и контролируемого обращения препаратов на основе медицинского каннабиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что основная цель такой интеграции – гарантировать, что отпуск и изготовление лекарств, содержащих медицинский каннабис, в условиях аптеки происходит исключительно по действительным е-рецептам, зафиксированным в ЕСОЗ.

Теперь каждый рецепт на лекарства из каннабиса проверяется автоматически, что исключает риск злоупотреблений и гарантирует, что такие препараты отпускаются только тем пациентам, кому оно действительно было назначено врачом.

Так каждый раз, когда пользователь (например, аптечный работник) вводит информацию об изготовлении или отпуске лекарственного средства на основе е-рецепта в ЭСОРК, система автоматически проверяет, существует ли соответствующий е-рецепт в ЕСОЗ.

Как осуществляется обмен данными?

В Минздраве объясняют, что при учете изготовления и/или отпуска лекарственного средства на основе медицинского каннабиса в аптеке работник аптеки вносит информацию о соответствующем электронном рецепте. В настоящее время система ЕСОРК направляет автоматический запрос в ЕСОЗ для получения информации о соответствующем е-рецепте. В результате обеспечивается обмен информацией о рецептах на такие препараты и об их фактическом отпуске в аптеке.

Напомним, ЭСОРК – это электронная система учета обращения медицинского каннабиса, созданная для полного контроля и прослеживаемости обращения конопли для медицинских целей на всех этапах – от ввоза сырья до реализации готовых лекарственных средств. Система администрируется Госликслужбой Украины и объединяет всех участников рынка в единую информационную экосистему.

Техническая возможность назначения и отпуска лекарственных средств на основе медицинского каннабиса доступна в ЕСОЗ с 1 октября 2024 года. То есть врачи могут выписывать электронные рецепты, а фармацевты отпускать готовые лекарственные средства или экстемпоральные лекарства, изготовленные в условиях аптеки.

Интеграция ЭСОРК и ЕСОЗ обеспечивает автоматизированный контроль отпуска лекарства, усиливает контроль за оборотом наркотических лекарственных средств, уменьшает риски злоупотреблений и обеспечивает прозрачность для пациентов, врачей, фармацевтов и регуляторных органов.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

13 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре 2023 года закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

С 16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества, тогда как год назад государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

Напомним, правительство урегулировало порядок обращения медицинского каннабиса в Украине, в частности определило сроки для получения квот на 2025 год.

Также Украина разрешила ввоз медицинского каннабиса, выдав первое разрешение на его субстанцию.