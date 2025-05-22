Медичний канабіс в Україні: закон є, а ліцензій досі нема

В Україні досі не видано жодної ліцензії на вирощування медичного канабісу, хоча закон про його легалізацію був прийнятий минулого року. Про це Delo.ua повідомив керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас.

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"Жодної ліцензії ще не отримано, відповідно, і квот на вирощування не затверджено. Цей напрям тільки починає зароджуватись", — заявив експерт.

Він також додав, що, на жаль, не затверджено квоти й на ввезення активного фармацевтичного інгредієнта з канабісом, оскільки МОЗ не може впоратися з розрахунком потреби. А без розрахунку потреби МВС не затверджує квоти.

Складні ліцензійні вимоги стримують розвиток галузі

За словами фахівця, проблема полягає не в самій процедурі отримання ліцензії, а у виконанні ліцензійних вимог. Для того, щоб отримати дозвіл на вирощування медичного канабісу, потенційним виробникам необхідно:

побудувати виробництво, яке відповідає міжнародним стандартам GMP і USP;

залучити кваліфікованих фахівців;

отримати ліцензії на зберігання та транспортування наркотичних засобів;

забезпечити цілодобовий відеонагляд на всій території виробництва.

"Для тих, хто виконає всі ліцензійні вимоги та пройде перевірку, отримати саму ліцензію буде нескладно", — пояснює експерт.

Перший виробник може з'явитися найближчим часом

Попри відсутність виданих ліцензій, в Україні вже є проєкти на стадії реалізації. Один із них перебуває на етапі будівництва і, за прогнозами, може стати першим ліцензованим виробником медичного канабісу в країні.

"Я знаю одне виробництво, яке вже будує потужності. Етап проєктування закінчився. Думаю, вони будуть одними з найперших, хто це зробить", — зазначив керівник асоціації.

Проте варто розуміти, що підприємці, які готові займатися виробництвом медичного канабісу в Україні орієнтуються переважно на закордонні ринки через заборону продажу суцвіть всередині країни. Компанії зможуть або вирощувати суцвіття і переробляти їх в екстракти для подальшої реалізації, або експортувати сировину.

Історія легалізації медичного канабісу в Україні

Тривалий шлях до легалізації медичного канабісу в Україні розпочався з громадських ініціатив у 2010-х роках. Активісти, пацієнти та медики наголошували на необхідності доступу до препаратів на основі канабісу для лікування хронічного болю, епілепсії та наслідків хіміотерапії. У 2021 році парламент вперше розглянув профільний законопроєкт, який не набрав достатньої підтримки.

З того часу повсякчас велися дискусії, щодо легалізації медичного канабісу. Війна з Росією прискорила процес через потребу в ефективному знеболенні для поранених. Петиції набирали необхідні підписи, а міжнародний досвід демонстрував безпечність і ефективність канабіноїдів.

В результаті до законодавчого врегулювання повернулись всередині 2023 р. У липні того ж року Рада підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. А 21 грудня депутати повторно підтримали законопроєкт у другому читанні.

13 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, який вступив в силу через шість місяців після його публікації — 16 серпня 2024 р.