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Медицинский каннабис в Украине: закон есть, а лицензий до сих пор нет
В Украине до сих пор не выдана ни одна лицензия на выращивание медицинского каннабиса, хотя закон о его легализации был принят в прошлом году. Об этом Delo.ua сообщил руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.
"Ни одна лицензия еще не получена, соответственно, и квот на выращивание не утверждено. Это направление только начинает зарождаться", — заявил эксперт.
Он также добавил, что, к сожалению, не утверждены квоты и на ввоз активного фармацевтического ингредиента с каннабисом, поскольку Минздрав не может справиться с расчетом потребности. А без расчета потребности МВД не утверждает квоту.
Сложные лицензионные требования сдерживают развитие отрасли
По словам специалиста, проблема заключается не в самой процедуре получения лицензии, а в выполнении лицензионных требований. Для того чтобы получить разрешение на выращивание медицинского каннабиса, потенциальным производителям необходимо:
- построить производство, отвечающее международным стандартам GMP и USP;
- привлечь квалифицированных специалистов;
- получить лицензии на хранение и транспортировку наркотических средств;
- обеспечить круглосуточный видеонаблюдение на всей территории производства.
"Для тех, кто выполнит все лицензионные требования и пройдет проверку, получить лицензию будет несложно", — объясняет эксперт.
Первый производитель может появиться в ближайшее время
Несмотря на отсутствие выданных лицензий, в Украине уже есть проекты в стадии реализации. Один из них находится на этапе строительства и, по прогнозам, может стать первым лицензированным производителем медицинского каннабиса в стране.
"Я знаю одно производство, которое уже строит мощности. Этап проектирования закончился. Думаю, они будут одними из первых, кто это сделает", — отметил руководитель ассоциации.
Однако следует понимать, что предприниматели, которые готовы заниматься производством медицинского каннабиса в Украине, ориентируются преимущественно на зарубежные рынки из-за запрета продаж соцветий внутри страны. Компании могут либо выращивать соцветия и перерабатывать их в экстракты для дальнейшей реализации, либо экспортировать сырье.
История легализации медицинского каннабиса в Украине
Продолжительный путь к легализации медицинского каннабиса в Украине начался по общественным инициативам в 2010-х годах. Активисты, пациенты и медики отмечали необходимость доступа к препаратам на основе каннабиса для лечения хронической боли, эпилепсии и последствий химиотерапии. В 2021 году парламент впервые рассмотрел профильный законопроект, который не набрал достаточной поддержки.
С тех пор постоянно велись дискуссии о легализации медицинского каннабиса. Война с Россией ускорила процесс из-за необходимости эффективного обезболивания для раненых. Петиции набирали необходимые подписи, а международный опыт демонстрировал безопасность и эффективность каннабиноидов.
В результате в законодательное урегулирование вернулись в середине 2023 г. В июле того же года Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса. А 21 декабря депутаты повторно поддержали законопроект во втором чтении.
13 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, вступивший в силу через шесть месяцев после его публикации – 16 августа 2024 г.