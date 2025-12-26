Запланована подія 2

Правительство ввело смешанную модель финансирования для закупки инновационных лекарств

лекарство
Новые правила закупок позволят увеличить объемы инновационных препаратов

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №61 от 27 января 2021 года, которое определяет порядок проведения переговоров, заключения и исполнения договоров управляемого доступа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Изменениями внедрен новый подход к закупке инновационных лекарственных средств по смешанной модели финансирования.

Теперь закупки инновационных препаратов в рамках договоров управляемого доступа могут осуществляться одновременно за средства государственного бюджета, местных бюджетов и учреждений здравоохранения.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, механизм договоров управляемого доступа позволяет закупать дорогостоящие инновационные лекарственные средства на более выгодных условиях, чем на открытом рынке, и обеспечивать пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями необходимым лечением. По его словам, в 2025 году уже заключены новые договоры на поставку семи современных лекарственных средств.

Ранее подобные закупки осуществлялись централизованно исключительно за счет государственного бюджета. Теперь к процессу смогут приобщаться департаменты здравоохранения, а также государственные и коммунальные медицинские учреждения, заключая соответствующие договоры с медицинскими закупками Украины. Это позволит получать лучшие ценовые предложения, увеличивать объемы закупок и оптимизировать затраты.

В Минздраве отмечают, что участие учреждений здравоохранения в таких закупках добровольно. При этом средства Программы медицинских гарантий, поступающие через Национальную службу здоровья Украины, не могут использоваться для этих целей.

Механизм управляемого доступа МЗУ применяется с 2022 года для закупки инновационных лекарственных средств. Он предусматривает конфиденциальные договоренности с производителями, что позволяет значительно снижать цены и ускорять доступ пациентов к современному лечению.

Добавим, в октябре правительство расширило список основных лекарственных средств. В список добавлено 27 новых препаратов, входящих в базовый перечень, рекомендованный ВОЗ.

Автор:
Татьяна Гойденко