Уряд запровадив змішану модель фінансування для закупівлі інноваційних ліків

Нові правила закупівель дозволять збільшити обсяги інноваційних препаратів

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №61 від 27 січня 2021 року, яка визначає порядок проведення переговорів, укладання та виконання договорів керованого доступу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Змінами впроваджено новий підхід до закупівлі інноваційних лікарських засобів за змішаною моделлю фінансування.

Відтепер закупівлі інноваційних препаратів у межах договорів керованого доступу можуть здійснюватися одночасно за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та закладів охорони здоров’я.

Як зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, механізм договорів керованого доступу дозволяє закуповувати дороговартісні інноваційні лікарські засоби на значно вигідніших умовах, ніж на відкритому ринку, та забезпечувати пацієнтів із важкими і рідкісними захворюваннями необхідним лікуванням. За його словами, упродовж 2025 року вже укладено нові договори на постачання семи сучасних лікарських засобів.

Раніше такі закупівлі здійснювалися централізовано виключно за рахунок державного бюджету. Тепер до процесу зможуть долучатися департаменти охорони здоров’я, а також державні та комунальні медичні заклади, укладаючи відповідні договори з Медичними закупівлями України. Це дозволить отримувати кращі цінові пропозиції, збільшувати обсяги закупівель та оптимізувати витрати.

У МОЗ наголошують, що участь закладів охорони здоров’я у таких закупівлях є добровільною. При цьому кошти Програми медичних гарантій, які надходять через Національну службу здоров’я України, не можуть використовуватися для цих цілей.

Механізм керованого доступу МЗУ застосовують із 2022 року для закупівлі інноваційних лікарських засобів. Він передбачає конфіденційні домовленості з виробниками, що дозволяє суттєво знижувати ціни та пришвидшувати доступ пацієнтів до сучасного лікування.

Додамо, у жовтні уряд розширив перелік основних лікарських засобів. До списку додано 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого ВООЗ. 

Тетяна Гойденко