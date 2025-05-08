После проверки ГП "Леса Украины" инициировано пять расследований: детали

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило проверку государственного предприятия " Леса Украины " и инициировало пять уголовных расследований.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Проверка "Лесов Украины" выявила коррупционные риски

Ведомство установило, что коррупционные риски у предприятия возникают из-за отсутствия четких механизмов отбора лесных участков для строительства автомобильных дорог и вырубки деревьев, что создает основания для злоупотреблений.

Так, должностные лица одного из филиалов предприятия необоснованно запланировали в 2023 году строительство лесной автомобильной дороги, хотя часть этой дороги уже построили в предыдущие годы. По материалам НАПК Национальная полиция уже зарегистрировала уголовное производство по признакам коррупционного правонарушения.

Также коррупционные риски возникают из-за промедления ГП "Леса Украины" в оформлении правоучредительных документов на пользование землями лесного фонда.

"Это приводит к злоупотреблениям с изъятием лесных участков из лесного фонда, нецелевого их использования, вырубке деревьев. Это подтверждают около 50 начатых уголовных производств в этой сфере. В частности, только по инициативе НАПК начато пять уголовных производств", — отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами территориальных подразделений ГП "Леса Украины". Данные должностные лица использовали почти 40 гектаров лесных участков, в частности в пределах природно-заповедных объектов в Днепропетровской, Одесской и Ровенской областях, не по целевому назначению. В частности, земли были использованы для посева и выращивания зерновых.

Кроме того, на территории Осмолодского лесного хозяйства Ивано-Франковской области произвели вырубку леса на основании полученного специального разрешения от Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, скрывая тот факт, что земельный участок находится в заповедной зоне ландшафтного заказника общегосударственного значения "Грофа".

О "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

За первый квартал 2025 года ГП "Леса Украины" увеличило доход от реализации древесины до 5,8 млрд грн, что на 700 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и начало контрактовать услуги по заготовке древесины по Prozorro.