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"Леса Украины" уже сэкономили 20 млн грн на строительстве лесных дорог в 2025 году
В 2025 году ГП "Леса Украины" подписало 13 контрактов на строительство лесных дорог общей стоимостью 500 млн грн. Благодаря открытым торгам с участием 20 строительных компаний удалось сэкономить 20 млн грн – это 22% от первоначальной стоимости.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Лесов Украины".
Экономия миллионов на лесных дорогах
В 2025 году ГП "Леса Украины" заключило 13 контрактов на строительство лесных дорог.
Все договоры были подписаны по результатам открытых торгов, в которых приняло участие 20 различных строительных компаний.
Среднее количество участников на один конкурс составило 2,4, что превышает показатели других государственных учреждений.
В ходе торгов в этом году удалось снизить цену на 22%, что позволило сэкономить 20 миллионов гривен.
В инвестиционном плане предприятия на 2025 год предусмотрено 500 миллионов гривен на строительство лесных дорог. Эти дороги играют немаловажную роль в защите лесов от пожаров и поддержании увеличения объемов заготовки. Срок окупаемости таких инвестиций обычно составляет несколько лет.
Напомним, "Леса Украины" в первом квартале 2025 года зафиксировало рекордную прибыль в размере 1,24 млрд грн, что на более 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Благодаря этому финансовому росту наблюдательный совет предприятия принял решение выделить более 500 млн грн на повышение заработной платы работникам.