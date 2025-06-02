"Леса Украины" уже сэкономили 20 млн грн на строительстве лесных дорог в 2025 году

В 2025 году ГП "Леса Украины" подписало 13 контрактов на строительство лесных дорог общей стоимостью 500 млн грн. Благодаря открытым торгам с участием 20 строительных компаний удалось сэкономить 20 млн грн – это 22% от первоначальной стоимости.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Лесов Украины".

Экономия миллионов на лесных дорогах

В 2025 году ГП "Леса Украины" заключило 13 контрактов на строительство лесных дорог.

Все договоры были подписаны по результатам открытых торгов, в которых приняло участие 20 различных строительных компаний.

Среднее количество участников на один конкурс составило 2,4, что превышает показатели других государственных учреждений.

В ходе торгов в этом году удалось снизить цену на 22%, что позволило сэкономить 20 миллионов гривен.

В инвестиционном плане предприятия на 2025 год предусмотрено 500 миллионов гривен на строительство лесных дорог. Эти дороги играют немаловажную роль в защите лесов от пожаров и поддержании увеличения объемов заготовки. Срок окупаемости таких инвестиций обычно составляет несколько лет.

Напомним, "Леса Украины" в первом квартале 2025 года зафиксировало рекордную прибыль в размере 1,24 млрд грн, что на более 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Благодаря этому финансовому росту наблюдательный совет предприятия принял решение выделить более 500 млн грн на повышение заработной платы работникам.