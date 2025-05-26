Рост прибыли "Лесов Украины": более 500 млн грн направят на повышение зарплат работникам

ГП "Леса Украины" в первом квартале 2025 года получило рекордную прибыль в 1,24 млрд грн — более чем на 50% больше, чем в прошлом. Благодаря финансовому успеху наблюдательный совет принял решение направить более 500 млн грн на повышение окладов работникам производственного звена уже с 1 июня.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на опубликовавшее Интерфакс-Украина интервью председателя наблюдательного совета Алексея Кучера.

Рекордная прибыль и новые зарплаты

По результатам первого квартала 2025 года предприятие "Леса Украины" перевыполнило финансовый план: доход составил 5,82 млрд грн, а прибыль — 1,24 млрд грн, что более чем на 50% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Рентабельность предприятия почти втрое превысила запланированные показатели.

Такие результаты стали возможны благодаря росту стоимости лесоматериалов, очистке рынка от нелегальной древесины и системной реформе управления: ликвидации филиалов, сокращению административного штата и оптимизации расходов.

Компания также лишается непрофильных активов, что позволяет сосредоточиться на эффективном управлении основными ресурсами.

В связи с финансовым успехом наблюдательный совет рекомендовал направить более 500 млн грн на повышение заработных плат работникам низового звена.

Повышение будет дифференцированным в зависимости от нагрузки и условий труда. Наибольший рост окладов предусмотрен для мастеров леса, работающих в сложных условиях, в частности на участках с высоким классом пожарной опасности.

Повышение зарплат запланировано с 1 июня. Ожидается, что благодаря новой системе оплаты труда она станет более справедливой и прозрачной по всей отрасли.

Генеральный директор компании Юрий Болоховец, несмотря на право на премию за успешные результаты, добровольно отказался от ее получения до завершения военного положения.

Напомним, "Леса Украины" планирует в 2025 году закупить топливо, электроэнергию, специализированную технику и услуги по строительству на 3,2 млрд грн.