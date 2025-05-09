"Леса Украины" планируют закупить товаров и услуг более чем на 3 млрд грн

Государственное предприятие " Леса Украины " планирует в 2025 году закупить топливо, электроэнергию, специализированную технику и услуги по строительству на 3,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

ГП «Леса Украины» совершенствует функцию закупок с целью повышения эффективности и прозрачности. С марта на предприятии обновили команду, отвечающую за закупки. Ее руководитель — Михаил Стаецкий — раньше работал в "Укрпочте".

Директор департамента закупок Михаил Стаецкий.

В госпредприятии отмечают, что также обновили страницу закупок, где будут размещаться анонсы открытых встреч и консультаций с потенциальными участниками наиболее сложных и нетипичных тендеров.

В электронной системе закупок внедрена отдельная роль для внутреннего мониторинга закупок региональных офисов, оказания им практической и методической помощи для повышения уровня эффективности.

В ГП "Леса Украины" уверены, что это позволит быстрее выявлять слабые места, внедрять единые подходы к формированию тендерных документаций и применять лучшие практики по предотвращению нарушения законодательства в сфере публичных закупок.

Кроме того, госпредприятие сформирует порядок и критерии для внутреннего рейтингования закупщиков в региональных офисах. Это позволит мотивировать сильную часть команды и поддерживать и развивать тех, кто тянется за лидерами.

"Такая практика прекрасно зарекомендовала себя в "Укрпочте", ее следствием стала централизация команды закупок, которая из года в год стабильно показывала отличные результаты в закупках (2 место по индексу заказчика 2024 года)", — заявил Стаецкий.

Сообщается, что в 2025 году на закупку специального автотранспорта для лесной охраны и IT оборудования и программное обеспечение предусмотрели по 207 млн грн, спецтехнику и компоненты к ней – 590 млн грн, строительство и обустройство инфраструктуры – 872 млн грн, горючее и энергоресурсы – 1,15 млрд грн, другие расходы.

Про "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

За первый квартал 2025 года ГП "Леса Украины" увеличило доход от реализации древесины до 5,8 млрд грн, что на 700 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и начало контрактовать услуги по заготовке древесины на Prozorro.