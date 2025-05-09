"Ліси України" планують закупити товарів та послуг на понад 3 млрд грн

Державне підприємство "Ліси України" планує у 2025 році закупити паливо, електроенергію, спеціалізовану техніку та послуги з будівництва на 3,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Зазначається, що ДП "Ліси України" удосконалює функцію закупівель з метою підвищення ефективності та прозорості. З березня на підприємстві оновили команду, що відповідає за закупівлі. Її керівник — Михайло Стаєцький — раніше працював в "Укрпошті".

Директор департаменту закупівель Михайло Стаєцький.

У держпідприємстві зауважують, що також оновили сторінку закупівель, де будуть розміщатися анонси відкритих зустрічей та консультацій з потенційними учасниками найбільш складних і нетипових тендерів.

В електронній системі закупівель впроваджено окрему роль для внутрішнього моніторингу закупівель регіональних офісів, надання їм практичної та методичної допомоги для підвищення рівня ефективності.

У ДП "Ліси України" впевнені, що це дозволить швидше виявляти слабкі місця, впроваджувати єдині підходи до формування тендерних документацій та застосовувати кращі практики з питань запобігання порушення законодавства в сфері публічних закупівель.

Крім того держпідприємство сформує порядок і критерії для внутрішнього рейтингування закупівельників у регіональних офісах. Це дозволить мотивувати сильну частину команди та підтримувати і розвивати тих, хто тягнеться за лідерами.

"Така практика чудово зарекомендувала себе в "Укрпошті", її наслідком стала централізація команди закупівель, яка з року в рік стабільно показувала чудові результати в закупівлях (2 місце за індексом замовника 2024)", - заявив Стаєцький.

Повідомляється, що 2025 року на закупівлю спеціального автотранспорту для лісової охорони та IT обладнання і програмне забезпечення передбачили по 207 млн грн, спецтехніку та компоненти до неї – 590 млн грн, будівництво та облаштування інфраструктури – 872 млн грн, пальне та енергоресурси – 1,15 млрд грн, інші видатки – 174 млн грн.

Про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

За перший квартал 2025 року ДП "Ліси України" збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн, що на 700 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, та почало контрактувати послуги із заготівлі деревини на Prozorro.