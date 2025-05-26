Зростання прибутку "Лісів України": понад 500 млн грн спрямують на підвищення зарплат працівникам

ДП “Ліси України” у першому кварталі 2025 року отримало рекордний прибуток у 1,24 млрд грн — на понад 50% більше, ніж торік. Завдяки фінансовому успіху наглядова рада ухвалила рішення спрямувати понад 500 млн грн на підвищення окладів працівникам виробничої ланки вже з 1 червня.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв`ю голови наглядової ради Олексія Кучера, яке опублікувало Інтерфакс-Україна.

Рекордний прибуток і нові зарплати

За результатами першого кварталу 2025 року підприємство "Ліси України" перевиконало фінансовий план: дохід становив 5,82 млрд грн, а прибуток — 1,24 млрд грн, що більш ніж на 50% перевищує показники аналогічного періоду торік.

Рентабельність підприємства майже втричі перевищила заплановані показники.

Такі результати стали можливими завдяки зростанню вартості лісоматеріалів, очищенню ринку від нелегальної деревини та системній реформі управління: ліквідації філій, скороченню адміністративного штату та оптимізації видатків.

Компанія також позбавляється непрофільних активів, що дозволяє зосередитися на ефективному управлінні основними ресурсами.

У зв’язку з фінансовим успіхом, наглядова рада рекомендувала направити понад 500 млн грн на підвищення заробітних плат працівникам низової ланки.

Підвищення буде диференційованим, залежно від навантаження та умов праці. Зокрема, найбільше зростання окладів передбачено для майстрів лісу, які працюють у складних умовах, зокрема на ділянках з високим класом пожежної небезпеки.

Підвищення зарплат заплановано з 1 червня. Очікується, що завдяки новій системі оплати праці вона стане більш справедливою та прозорою по всій галузі.

Генеральний директор компанії Юрій Болоховець, попри право на премію за успішні результати, добровільно відмовився від її отримання до завершення воєнного стану.

Нагадаємо, "Ліси України" планує у 2025 році закупити паливо, електроенергію, спеціалізовану техніку та послуги з будівництва на 3,2 млрд грн.