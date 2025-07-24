"Ліси України" відвантажують понад 1000 кубів деревини в день для потреб ЗСУ

Держпідприємство "Ліси України" вийшли на найбільший обсяг відвантаження деревини для потреб армії від початку року. В день відправляється 1000 кубів, що складає приблизно 50 лісовозів або 25 залізничних вагонів. За липень лісівники планують вийти на обсяг близько 20 тис. метрів кубічних на місяць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємства.

Основна частина деревини на звернення військового командування відправляється з ресурсних регіонів: Карпатського, Поліського, Столичного, та Північного лісового офісів. Кінцеві пункти призначення – Сумська, Донецька, Харківська, Запорізька і Херсонська області.

"З наших лісництв відправляється деревина хвойних порід (сосна, ялина). Найбільше постачаємо тонкомірні лісоматеріали для захисту логістичних маршрутів від ворожих дронів", — повідомили "Ліси України".

Ще частину деревини середньої товщини направляють для будівництва інженерних споруд на першій лінії оборони: бліндажів, траншей, вогневих точок.

У держпідприємстві зазначили, що передають деревину безоплатно: "Самі сплачуємо за заготівлю, доставку зі складів до залізничної станції, завантаження деревини у вагони".

Загалом за час війни "Ліси України" здійснили не менше ніж 90% безоплатних поставок лісоматеріалів та передали майже 360 тис м³ деревини для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, столична філія державного підприємства "Ліси України" від початку 2025 року виконала для потреб армії найбільший запит у 8,7 тисяч метрів кубічних лісоматеріалів. Такий об’єм складає 145 вагонів деревини.