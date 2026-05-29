Середня зарплата в облдержадміністраціях за рік зросла на понад 10 тисяч грн: скільки отримують чиновники

Офіційні доходи працівників обласних адміністрацій продемонстрували зростання на 10,3 тис. грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середня оплата праці у цих відомствах тепер становить 45,1 тис. грн

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За даними відомства, загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у квітні 2026 року становила 165,8 тис. осіб, що на 1,6 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Розподіл кадрів у державному секторі виглядає так:

108,6 тис. осіб — у державних органах центрального рівня разом із територіальними органами;

23,1 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях;

34,1 тис. осіб — в органах судової влади.

Рівень середньої нарахованої заробітної плати у квітні розподілився наступним чином:

для працівників апаратів державних органів центрального рівня — 60,7 тис. грн, що на 3,5 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року;

для територіальних органів обласного рівня — 36 тис. грн, що на 2,6 тис. грн більше ніж у квітні 2025 року;

для працівників обласних державних (військових) адміністрацій — 45,1 тис. грн, що майже на 10,3 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема компенсації за невикористану відпустку; матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань; вихідну допомогу при звільненні; інші виплати, передбачені законодавством. Через це місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Нагадаємо, середня зарплата чиновників центральних органів влади у березні зросла на 3000 гривень – до 58,64 тисячі гривень (порівняно з 55,64 тис. грн у лютому).