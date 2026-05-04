Зарплати чиновників зросли: в якому відомстві платять найбільше

Середня зарплата держслужбовців центральних органів зросла на 3 тисячі гривень / Depositphotos

Середня зарплата чиновників центральних органів влади у березні зросла на 3000 гривень – до 58,64 тисячі гривень (порівняно з 55,64 тис. грн у лютому). Найвищі зарплати отримують у Антимонопольному комітеті та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) – понад 95 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Зазначається, що середня зарплата у АМКУ складає 95,9 тис. грн, НКРЕКП – 95,3 тис. грн, а замикає трійку лідерів Рахункова палата з середнім розміром заробітної плати 80,8 тис. грн.

Від 70 до 80 тисяч гривень в середньому отримують працівники семи відомств:

  • Апарат Верховної Ради,
  •  Державна митна служба, 
  • Державне управління справами, 
  • Мінцифри, 
  • Державне управління справами, 
  • Агентство з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА),
  •  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Найнижчі середні зарплати – менше 38 тисяч грн – у березні отримували працівники Національної соціальної сервісної служби (37,94 тис. грн), Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (37,92 тис. грн) та Державної інспекції енергетичного нагляду (37,7 тис. грн).

Мінфін регулярно оновлює аналітичний інструмент — дашборд щодо рівня оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій та органів судової влади. Оновлення здійснюється щомісячно.

Нагадаємо, середній рівень зарплати в апаратах центральних органів влади у лютому становив 55,6 тис. грн. У територіальних органах центральної влади показники становили 33,2 тис. грн та 16,9 тис. грн залежно від рівня структурних підрозділів.

При цьому у березні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні склала 30 356 гривень. Цей показник демонструє зростання на 7,2% порівняно з лютим, коли середня зарплата становила 28 321 гривню.

Автор:
Світлана Манько