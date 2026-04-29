Середня зарплата в Україні перевищила 30 000 гривень: де платять найбільше

У березні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні склала 30 356 гривень. Цей показник демонструє зростання на 7,2% порівняно з лютим, коли середня зарплата становила 28 321 гривню.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба статистики.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві — 49 381 грн та Київській області — 29 997 грн. Найнижчі середні зарплати спостерігаються у Кіровоградській (21 375 грн) та у Чернівецькій (21 453 грн) областях.

середня зарплата у березні 2026 року / Держстат

Галузевий розподіл зарплат також суттєво відрізняється. Лідером залишається сектор інформації та телекомунікацій із показником 85 673 грн (у лютому — 78 941 грн). Найнижчий рівень доходу мають працівники сфери освіти — 19 394 грн (у лютому — 18 826 грн).

Окремим питанням залишається заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума боргу по Україні становить 3,6 млрд грн.

Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні в січні цього року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше порівняно з груднем 2025 року. Найвищі зарплати також були зафіксовані у Києві.