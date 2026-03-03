- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Середня зарплата в Україні зменшилася на 9,5%: в яких регіонах та сферах платять найбільше
Середня заробітна плата в Україні в січні цього року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше порівняно з груднем 2025 року. Найвищі зарплати зафіксовані у Києві.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Державної служби статистики.
Де найвищі та найнижчі зарплати
За даними відомства, найвищий рівень оплати праці зафіксовано у таких регіонах:
- 43 865 грн – місто Київ,
- 28 598 грн – Київська область.
Натомість найнижчі зарплати були в таких областях:
- 19 984 грн – Чернівецька область,
- 19 996 грн – Кіровоградська область.
Зарплата в різних сферах
Держстат повідомляє, що за видами економічної діяльності рівень зарплат наступний:
- найвища – інформація та телекомунікації: 76 905 грн,
- найнижча - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 17 828 грн.
Заборгованість із виплати зарплати станом на 1 лютого 2026 року становила 3,4 млрд грн.
Зауважимо, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у грудні 2025 року зросла на 13,8% порівняно з листопадом і склала 30 926 грн.
На якому місці Україна: найвищі та найнижчі зарплати в Європі
У січні 2026 року Люксембург зафіксував найвищу мінімальну зарплату серед європейських країн — 2704 євро (135,2 тис. грн). Поруч із лідером опинилися Ірландія (2391 євро) та Німеччина (2343 євро).
Україна посіла останнє місце у цьому рейтингу з показником 173 євро (8 650 грн) — найнижчим не лише серед держав ЄС, а й серед країн-кандидатів на вступ до союзу.
Розрив між Люксембургом та Україною — майже 16-кратний.
Трохи вищі показники у Молдови (319 євро) та Албанії (517 євро).
Медіана мінімальних зарплат серед країн ЄС у січні 2026 року склала 1345,9 євро (67 295 грн) на місяць. Якщо ж включити до підрахунку країни-кандидати, середній показник знижується до 1147,3 євро (57 365 грн).