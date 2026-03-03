Запланована подія 2

Середня зарплата в Україні зменшилася на 9,5%: в яких регіонах та сферах платять найбільше

Середня заробітна плата в Україні в січні цього року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше порівняно з груднем 2025 року. Найвищі зарплати зафіксовані у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Державної служби статистики.

Де найвищі та найнижчі зарплати

За даними відомства, найвищий рівень оплати праці зафіксовано у таких регіонах:

  • 43 865 грн – місто Київ,
  • 28 598 грн – Київська область.

Натомість найнижчі зарплати були в таких областях:

  • 19 984 грн – Чернівецька область,
  • 19 996 грн – Кіровоградська область.

Зарплата в різних сферах

Держстат повідомляє, що за видами економічної діяльності рівень зарплат наступний:

  • найвища – інформація та телекомунікації: 76 905 грн,
  • найнижча - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 17 828 грн.
Фото 2 — Середня зарплата в Україні зменшилася на 9,5%: в яких регіонах та сферах платять найбільше

Заборгованість із виплати зарплати станом на 1 лютого 2026 року становила 3,4 млрд грн. 

Зауважимо, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у грудні 2025 року зросла на 13,8% порівняно з листопадом і склала 30 926 грн.

На якому місці Україна: найвищі та найнижчі зарплати в Європі

У січні 2026 року Люксембург зафіксував найвищу мінімальну зарплату серед європейських країн — 2704 євро (135,2 тис. грн). Поруч із лідером опинилися Ірландія (2391 євро) та Німеччина (2343 євро).

Україна посіла останнє місце у цьому рейтингу з показником 173 євро (8 650 грн) — найнижчим не лише серед держав ЄС, а й серед країн-кандидатів на вступ до союзу.

Розрив між Люксембургом та Україною — майже 16-кратний.

Трохи вищі показники у Молдови (319 євро) та Албанії (517 євро).

Медіана мінімальних зарплат серед країн ЄС у січні 2026 року склала 1345,9 євро (67 295 грн) на місяць. Якщо ж включити до підрахунку країни-кандидати, середній показник знижується до 1147,3 євро (57 365 грн).

Автор:
Світлана Манько