На якому місці Україна: Найвищі та найнижчі зарплати в Європі

У січні 2026 року Люксембург зафіксував найвищу мінімальну зарплату серед європейських країн — 2704 євро (135,2 тис. грн). Поруч із лідером опинилися Ірландія (2391 євро) та Німеччина (2343 євро).

Як інформує Delo.ua, про це повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев, посилаючись на аналіз Євростату.

Україна посіла останнє місце у цьому рейтингу з показником 173 євро (8 650 грн) — найнижчим не лише серед держав ЄС, а й серед країн-кандидатів на вступ до союзу.

Розрив між Люксембургом та Україною — майже 16-кратний.

Трохи вищі показники у Молдови (319 євро) та Албанії (517 євро).

Медіана мінімальних зарплат серед країн ЄС у січні 2026 року склала 1345,9 євро (67 295 грн) на місяць. Якщо ж включити до підрахунку країни-кандидати, середній показник знижується до 1147,3 євро (57 365 грн).

"Безперечно, підвищення зарплат не може бути швидким, а рішення, спрямовані на його реалізацію – простими", - зауважив Гетманцев.

Додамо, українські біженці у Європі заробляють майже вдвічі менше за місцевих громадян: найбільші доходи отримують у Великобританії та Норвегії — близько 2000 євро на місяць, а найменші — у Болгарії та Румунії, приблизно 600 євро.