Більше ніж 20 тисяч: Гетманцев назвав реальну середню зарплату в Україні у 2025 році

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев. Фото: t.me/getmantsevdanil

Згідно з останніми звітами платників податків, середня заробітна плата в Україні у 2025 році склала 20 787 грн. Це на 8,3% більше, ніж роком раніше. Попри позитивну динаміку, ці цифри все ще на 23% нижчі за дані Держстату.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними нардепа, 964 тисячі осіб отримували менше мінімальної зарплати (8 000 грн), 323 тисячі – рівно мінімалку (8 000 грн), а 6,1 млн українців – більше мінімальної зарплати.

Він зауважив, що минулий рік приніс кілька позитивних зрушень. Торік кількість людей з виплатами нижче мінімуму скоротилася на 4% за рік, а якщо порівнювати з показниками дворічної давнини — на цілих 18%. Особливо помітним прогрес став наприкінці року: у жовтні-листопаді кількість "наднизьких" зарплат впала на 15,1% відносно початку року.

"Такі показники, в тому числі, зумовлені прийнятим законом про мінімальну заробітну плату в роздрібній торгівлі підакцизними товарами", — пояснив Гетманцев.

Однак є і тривожний сигнал: кількість людей, які отримують рівно 8 000 грн, зросла на 36,8%. Це свідчить про те, що значна частина реальних доходів досі видається "в конвертах", а офіційно декларується лише обов'язковий мінімум.

"У 2026 році рекомендую податковим та правоохоронним органам звернути увагу на ринок праці, що має значні резерви по сумі втрат бюджету. Адже детінізація та легалізація зарплат надасть державі можливість забезпечувати належний рівень пенсій та заробітних плат вчителям, лікарям та соціальним працівникам", — написав політик.

Раніше повідомлялося, за даними Державної служби статистики середня заробітна плата штатних працівників в Україні у листопаді 2025 року становила 27 167 гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук