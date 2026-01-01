З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: кому і на скільки піднімуть

З 1 січня 2026 року в Україні підвищено мінімальну зарплату у місячному розмірі — до 8647 грн. У погодинному розмірі мінімальна оплата праці зросла до 52 грн. Зазначені суми не змінюватимуться протягом всього 2026 року.

Відповідні норми передбачено законом про державний бюджет України на 2026 рік, нагадує Delo.ua.

Як змінилась мінімальна заробітна плата

Порівняно з 2025 роком мінімальна зарплата у місячному розмірі зросла на 647 гривень з 8000 грн. Погодинна оплата виросла на 4 грн з 48 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати, що застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду, залишається на рівні 1600 грн.

Як змінився прожитковий мінімум

З 1 січня протягом всього 2026 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 3 328 грн. Це на 300 гривень більше, ніж в 2025 році.

Прожитковий мінімум для дітей до 6 років тепер становить 2817 грн (в 2025 році — 2563 грн).

Для дітей від 6 до 18 років мінімум становить 3512 грн (в 2025 році — 3196 грн).

Мінімум для осіб, які втратили працездатність, дорівнює 2595 (в 2025 році — 2361 грн).

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, встановлюється на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року.

У 2026 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

для працездатних осіб — 60%;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100%;

для дітей — 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913 грн. Це на 1,1% більше, ніж було зафіксовано у вересні (26 623 грн). Традиційно найбільші доходи фіксуються у столиці, а найвищий рівень зарплат — у сфері інформаційних технологій.

Загалом у 2025 році український ринок праці, попри повномасштабну війну, демонстрував обережну стабілізацію: 67% підприємств продовжували найм персоналу, зростали заробітні плати, а у 2026 році понад половина роботодавців планують підвищення оплати праці на 10–20%.