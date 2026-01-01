С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата и прожиточный минимум: кому и на сколько поднимут

С 1 января 2026 года в Украине повышена минимальная зарплата в месячном размере — до 8647 грн. В почасовом размере минимальная оплата труда выросла до 52 грн. Указанные суммы не будут изменяться в течение всего 2026 года.

Соответствующие нормы предусмотрены законом о государственном бюджете Украины на 2026 год, напоминает Delo.ua.

Как изменилась минимальная заработная плата

По сравнению с 2025 годом, минимальная зарплата в месячном размере выросла на 647 гривен с 8000 грн. Почасовая оплата выросла на 4 грн с 48 грн.

Размер минимальной заработной платы, используемой в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решению суда, остается на уровне 1600 грн.

Как изменился прожиточный минимум

С 1 января в течение всего 2026 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн. Это на 300 гривен больше, чем в 2025 году.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет теперь составляет 2817 грн (в 2025 году — 2563 грн).

Для детей от 6 до 18 лет минимум составляет 3512 грн (в 2025 году — 3196 грн).

Минимум для лиц, потерявших трудоспособность, равен 2595 (в 2025 году — 2361 грн).

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, устанавливается на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года.

В 2026 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения социальной помощи малоимущим семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет:

для трудоспособных лиц — 60%;

для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью — 100%;

для детей — 145% соответствующего прожиточного минимума.

Напомним, в октябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26913 грн. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в сентябре (26623 грн). Традиционно самые большие доходы фиксируются в столице, а самый высокий уровень зарплат — в сфере информационных технологий.

В целом в 2025 году украинский рынок труда, несмотря на полномасштабную войну, демонстрировал осторожную стабилизацию: 67% предприятий продолжали найм персонала, росли заработные платы, а в 2026 году более половины работодателей планируют повышение оплаты труда на 10–20%.