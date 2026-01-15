Более 20 тысяч: Гетманцев назвал реальную среднюю зарплату в Украине в 2025 году

Согласно последним отчетам налогоплательщиков, средняя заработная плата в Украине в 2025 году составила 20787 грн. Это на 8,3% больше, чем годом ранее. Несмотря на положительную динамику, эти цифры все еще на 23% ниже данных Госстата.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По данным нардепа, 964 тысячи человек получали меньше минимальной зарплаты (8 000 грн), 323 тысячи – ровно минималку (8 000 грн), а 6,1 млн украинцев – больше минимальной зарплаты.

Он отметил, что прошлый год принес несколько положительных сдвигов. В прошлом году количество людей с выплатами ниже минимума сократилось на 4% в год, а если сравнивать с показателями двухлетней давности – на целых 18%. Особенно заметным прогресс стал в конце года: в октябре-ноябре количество "сверхнизких" зарплат упало на 15,1% по отношению к началу года.

"Такие показатели, в том числе обусловленные принятым законом о минимальной заработной плате в розничной торговле подакцизными товарами", - пояснил Гетманцев.

Однако есть и тревожный сигнал: количество людей, получающих ровно 8000 грн, выросло на 36,8%. Это свидетельствует о том, что значительная часть реальных доходов по-прежнему выдается "в конвертах", а официально декларируется лишь обязательный минимум.

"В 2026 году рекомендую налоговым и правоохранительным органам обратить внимание на рынок труда, имеющий значительные резервы по сумме потерь бюджета. Ведь детенизация и легализация зарплат позволит государству обеспечивать надлежащий уровень пенсий и заработных плат учителям, врачам и социальным работникам", — написал политик.

Ранее сообщалось, по данным ими Государственная служба статистики средняя заработная плата штатных работников в Украине в ноябре 2025 года составила 27 167 гривен.