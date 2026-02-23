Запланована подія 2

На каком месте Украина: самые высокие и низкие зарплаты в Европе

гривна
Разрыв между Люксембургом и Украиной – почти 16-кратный / Depositphotos

В январе 2026 года Люксембург зафиксировал самую высокую минимальную зарплату среди европейских стран – 2704 евро (135,2 тыс. грн). Наряду с лидером оказались Ирландия (2391 евро) и Германия (2343 евро).

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил глава финкомитета Даниил Гетманцев, ссылаясь на анализ Евростата.  

Украина заняла последнее место в этом рейтинге с показателем 173 евро (8 650 грн) — самое низкое не только среди государств ЕС, но и среди стран-кандидатов на вступление в союз.

Разрыв между Люксембургом и Украиной почти 16-кратный.

Чуть более высокие показатели у Молдовы (319 евро) и Албании (517 евро).

Медиана минимальных зарплат среди стран ЕС в январе 2026 года составила 1345,9 евро (67295 грн) в месяц. Если же включить в подсчет страны-кандидаты, средний показатель снижается до 1147,3 евро (57365 грн).

"Несомненно, повышение зарплат не может быть быстрым, а решения, направленные на его реализацию - простыми", - отметил Гетманцев.

Добавим, что украинские беженцы в Европе зарабатывают почти вдвое меньше местных граждан: наибольшие доходы получают в Великобритании и Норвегии — около 2000 евро в месяц, а самые маленькие — в Болгарии и Румынии, примерно 600 евро.

Автор:
Татьяна Гойденко