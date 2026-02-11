Кар’єрні настрої: який рівень зарплати є найбільш прийнятним для українців

Найбільш бажаним рівнем заробітної плати для українців залишається 20–30 тис. грн. При цьому 26% опитаних заявили, що планують змінити професію, сферу діяльності або спеціалізацію у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє OLX Робота, який провів опитування серед українців стосовно кар’єрних планів на 2026 рік.

Рівень зарплати та вимоги до роботи

За даними аналітиків, найбільш бажаним рівнем заробітної плати для українців залишається 20–30 тис. грн – таку суму назвали 34% респондентів.

На другому місці 10–20 тис. грн, цей рівень прийнятний для 29% опитаних. Ще 20% орієнтуються на дохід 30–50 тис. грн, а 11% хотіли б заробляти 50 тис. грн і більше. Заробітну плату до 10 тис. грн як прийнятну розглядають лише 6% респондентів.

При виборі роботи для українців важливим є не лише рівень заробітку. 55% опитаних зазначили про важливість хороших стосунків в колективі та підтримку з боку керівництва. Серед інших критеріїв:

баланс між роботою та особистим життям – 48%;

гібридний або гнучкий графік роботи – 44%;

конкурентний рівень заробітної плати – 35%;

надійність і стабільність компанії – 41%;

соціальні гарантії (лікарняні, відпустки, медичне страхування) – 29%;

офіційне працевлаштування – 28%.

Ще 22% звертають увагу на кар’єрне зростання та розвиток, а 21% – на можливості навчання та підвищення кваліфікації коштом компанії. Можливість повністю працювати дистанційно важлива для 21% респондентів.

Водночас найменший вплив на вибір роботи мають нефінансові та ціннісні фактори. Соціальну відповідальність компанії, зокрема підтримку ЗСУ, назвали важливою 12% опитаних, цінності, корпоративну культуру та місію компанії – 11%, а наявність офіційного бронювання – лише 7%.

Плани щодо зміни професії та найбільш перспективні сфери

Серед опитаних 26% заявили, що планують змінити професію, сферу діяльності або спеціалізацію у 2026 році, ще 60% відповіли «можливо», тоді як 14% точно не розглядають такий сценарій.

Головною мотивацією для потенційної зміни професії залишається бажання отримувати вищу заробітну плату, про це зазначили 72% опитаних. Серед інших причин:

вимушена зміна через зовнішні обставини (війна, скорочення, закриття компанії) – 31%;

інтерес до нової галузі та бажання самореалізації – 28%;

емоційне або професійне вигорання – 25%;

переїзд або зміна життєвих обставин – 20%; відсутність перспектив розвитку в поточній сфері – 19%;

втрата інтересу до поточної професії – 13%.

На запитання про те, які сфери українці вважають найбільш перспективними для роботи, більшість респондентів назвали торгівлю та продажі – 55%. На другому місці опинилися маркетинг, реклама та PR – 22%, на третьому – клінінг і домашній персонал (20%).

Також серед перспективних напрямів респонденти відзначають: транспорт і логістику (13%), виробництво та інженерію (також 13%), освіту та науку (12%), охорону здоров’я (11%).

Портрет респондентів

В опитуванні OLX Робота щодо кар’єрних планів на 2026 рік взяли участь 892 респонденти. За статтю вибірка розподілилася майже рівномірно: 54% чоловіків та 46% жінок.

Найбільшою віковою групою стали респонденти 35–44 років – 25%. Ще 21% опитаних – люди віком 45–54 роки. Молодша аудиторія також представлена: 17% респондентів – віком до 18 років, 14% – 18–24 роки, ще 14% – 25–34 роки. Частка респондентів віком 55+ років склала 9%.

За географією проживання найбільше відповідей надійшло з Дніпропетровської області (15%). По 9% респондентів представляють Київську область та місто Київ. Ще 8% – з Одеської області, 7% – зі Львівської області, 6% – з Полтавської області. Інші регіони України представлені у вибірці в межах 1–5%.

Станом на момент опитування 26% респондентів не працюють і активно шукають роботу. Ще 26% мають повну або часткову зайнятість, водночас 4% опитаних не працюють і наразі не перебувають у пошуку роботи.

Рівень доходу більшості опитаних зосереджений у нижньому та середньому діапазонах. 29% респондентів отримують заробітну плату від 10 до 20 тис. грн, ще 26% – від 20 до 30 тис. грн. 18% опитаних заробляють до 10 тис. грн. Вищі доходи мають менші групи: 11% отримують 30–50 тис. грн, а 12% – 50 тис. грн і більше.

Нагадаємо, у 2025 році кадрова криза суттєво вплинула на український ринок праці. Роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для жінок у декреті, людей з інвалідністю та кандидатів пенсійного віку.