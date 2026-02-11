Карьерные настроения: какой уровень зарплаты наиболее приемлем для украинцев

Наиболее предпочтительным уровнем заработной платы для украинцев остается 20–30 тыс. грн. При этом 26% опрошенных заявили, что планируют сменить профессию, сферу деятельности или специализацию в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает OLX Работа, который провел опрос среди украинцев относительно карьерных планов на 2026 год.

Уровень зарплаты и требования к работе

По данным аналитиков, наиболее предпочтительным уровнем заработной платы для украинцев остается 20–30 тыс. грн – такую сумму назвали 34% респондентов.

На втором месте 10–20 тыс. грн., этот уровень приемлем для 29% опрошенных. Еще 20% ориентируются на доход 30–50 тыс. грн, а 11% хотели бы зарабатывать 50 тыс. грн и больше. Заработную плату до 10 тыс. грн в качестве приемлемой рассматривают только 6% респондентов.

При выборе работы для украинцев важен не только уровень заработка. 55% опрошенных отметили важность хороших отношений в коллективе и поддержку со стороны руководства. Среди других критериев:

баланс между работой и личной жизнью – 48%;

гибридный или гибкий график работы – 44%;

конкурентный уровень заработной платы – 35%;

надежность и стабильность компании – 41%;

социальные гарантии (больничные, отпуска, медицинское страхование) – 29%;

официальное трудоустройство – 28%.

Еще 22% обращают внимание на карьерный рост и развитие, а 21% – на возможности обучения и повышения квалификации за счет компании. Возможность полностью работать дистанционно важна для 21% респондентов.

Наименьшее влияние на выбор работы оказывают нефинансовые и ценностные факторы. Социальную ответственность компании, в частности, поддержку ВСУ, назвали важной 12% опрошенных, ценности, корпоративную культуру и миссию компании – 11%, а наличие официального бронирования – лишь 7%.

Планы по изменению профессии и наиболее перспективные сферы

Среди опрошенных 26% заявили, что планируют сменить профессию, сферу деятельности или специализацию в 2026 году, еще 60% ответили «возможно», в то время как 14% точно не рассматривают такой сценарий.

Главной мотивацией для потенциального изменения профессии остается желание получать более высокую заработную плату, отметили 72% опрошенных. Среди других причин:

вынужденное изменение по внешним обстоятельствам (война, сокращение, закрытие компании) – 31%;

интерес к новой отрасли и желание самореализации – 28%;

эмоциональное или профессиональное выгорание – 25%;

переезд или изменение жизненных обстоятельств – 20%; отсутствие перспектив развития в текущей сфере – 19%;

потеря интереса к текущей профессии – 13%.

На вопрос о том, какие сферы украинцы считают наиболее перспективными для работы, большинство респондентов назвали торговлю и продажи – 55%. На втором месте оказались маркетинг, реклама и PR – 22%, на третьем – клининг и домашний персонал (20%).

Среди перспективных направлений респонденты отмечают: транспорт и логистику (13%), производство и инженерию (также 13%), образование и науку (12%), здравоохранение (11%).

Портрет респондентов

Работа по карьерным планам на 2026 год приняла участие 892 респондента. По полу выборка распределилась почти равномерно: 54% мужчин и 46% женщин.

Наибольшей возрастной группой стали респонденты 35-44 лет – 25%. Еще 21% опрошенных – люди в возрасте 45–54 лет. Младшая аудитория также представлена: 17% респондентов – до 18 лет, 14% – 18–24 года, еще 14% – 25–34 года. Доля респондентов в возрасте 55 лет составила 9%.

По географии проживания больше всего ответов поступило из Днепропетровской области (15%). По 9% респондентов представляют Киевскую область и Киев. Еще 8% – из Одесской области, 7% – из Львовской области, 6% – из Полтавской области. Остальные регионы Украины представлены в выборке в пределах 1–5%.

По состоянию на момент опроса 26% респондентов не работают и активно ищут работу. Еще 26% имеют полную или частичную занятость, в то же время 4% опрошенных не работают и не находятся в поиске работы.

Уровень дохода большинства опрошенных сосредоточен в нижнем и среднем диапазонах. 29% респондентов получают заработную плату от 10 до 20 тыс. грн., еще 26% – от 20 до 30 тыс. грн. 18% опрошенных зарабатывают до 10 тысяч гривен. Более высокие доходы имеют меньшие группы: 11% получают 30–50 тыс. грн, а 12% – 50 тыс. грн и более.

Напомним, в 2025 году кадровый кризис оказал существенное влияние на украинский рынок труда. Работодатели все чаще открывают вакансии для женщин в декрете, людей с инвалидностью и кандидатов пенсионного возраста.