Средняя зарплата в Украине уменьшилась на 9,5%: в каких регионах и сферах платят больше всего
Средняя заработная плата в Украине в январе этого года составила 27 975 грн., что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Государственной службы статистики.
Где самые высокие и самые низкие зарплаты
По данным ведомства, самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в следующих регионах:
- 43 865 грн – город Киев,
- 28 598 грн – Киевская область.
Самые низкие зарплаты были в таких областях:
- 19 984 грн – Черновицкая область,
- 19 996 грн – Кировоградская область.
Зарплата в разных сферах
Госстат сообщает, что по видам экономической деятельности уровень зарплат следующий:
- самая высокая – информация и телекоммуникации: 76 905 грн,
- самая низкая - искусство, спорт, развлечения и отдых: 17 828 грн.
Задолженность по выплате зарплаты на 1 февраля 2026 года составила 3,4 млрд грн.
Заметим, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2025 года выросла на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн.
На каком месте Украина: самые высокие и низкие зарплаты в Европе
В январе 2026 года Люксембург зафиксировал самую высокую минимальную зарплату среди европейских стран – 2704 евро (135,2 тыс. грн). Наряду с лидером оказались Ирландия (2391 евро) и Германия (2343 евро).
Украина заняла последнее место в этом рейтинге с показателем 173 евро (8 650 грн) — самое низкое не только среди государств ЕС, но и среди стран-кандидатов на вступление в союз.
Разрыв между Люксембургом и Украиной почти 16-кратный.
Чуть более высокие показатели у Молдовы (319 евро) и Албании (517 евро).
Медиана минимальных зарплат среди стран ЕС в январе 2026 года составила 1345,9 евро (67295 грн) в месяц. Если же включить в подсчет страны-кандидаты, средний показатель снижается до 1147,3 евро (57365 грн).