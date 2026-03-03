Средняя зарплата в Украине уменьшилась на 9,5%: в каких регионах и сферах платят больше всего

Средняя заработная плата в Украине в январе этого года составила 27 975 грн., что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Государственной службы статистики.

Где самые высокие и самые низкие зарплаты

По данным ведомства, самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в следующих регионах:

43 865 грн – город Киев,

28 598 грн – Киевская область.

Самые низкие зарплаты были в таких областях:

19 984 грн – Черновицкая область,

19 996 грн – Кировоградская область.

Зарплата в разных сферах

Госстат сообщает, что по видам экономической деятельности уровень зарплат следующий:

самая высокая – информация и телекоммуникации: 76 905 грн,

самая низкая - искусство, спорт, развлечения и отдых: 17 828 грн.

Задолженность по выплате зарплаты на 1 февраля 2026 года составила 3,4 млрд грн.

Заметим, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2025 года выросла на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн.

На каком месте Украина: самые высокие и низкие зарплаты в Европе

В январе 2026 года Люксембург зафиксировал самую высокую минимальную зарплату среди европейских стран – 2704 евро (135,2 тыс. грн). Наряду с лидером оказались Ирландия (2391 евро) и Германия (2343 евро).

Украина заняла последнее место в этом рейтинге с показателем 173 евро (8 650 грн) — самое низкое не только среди государств ЕС, но и среди стран-кандидатов на вступление в союз.

Разрыв между Люксембургом и Украиной почти 16-кратный.

Чуть более высокие показатели у Молдовы (319 евро) и Албании (517 евро).

Медиана минимальных зарплат среди стран ЕС в январе 2026 года составила 1345,9 евро (67295 грн) в месяц. Если же включить в подсчет страны-кандидаты, средний показатель снижается до 1147,3 евро (57365 грн).