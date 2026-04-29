Средняя зарплата в Украине превысила 30 000 гривен: где платят больше всего

В марте 2026 средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 30 356 гривен. Этот показатель демонстрирует рост на 7,2% по сравнению с февралем, когда средняя зарплата составила 28321 гривну.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве – 49 381 грн и Киевской области – 29 997 грн. Самые низкие средние зарплаты наблюдаются в Кировоградской (21375 грн) и в Черновицкой (21453 грн) областях.

средняя зарплата в марте 2026 года / Госстат

Отраслевое распределение зарплат также существенно отличается. Лидером остается сектор информации и телекоммуникаций с показателем 85 673 грн (в феврале – 78 941 грн). Самый низкий уровень дохода у работников сферы образования — 19 394 грн (в феврале — 18 826 грн).

Отдельным вопросом остается задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 1 апреля 2026 г. общая сумма долга по Украине составляет 3,6 млрд грн.

Напомним, средняя заработная плата в Украине в январе этого года составила 27 975 грн., что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Высокие зарплаты также были зафиксированы в Киеве.