Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Средняя зарплата в Украине превысила 30 000 гривен: где платят больше всего

зарплата
Средняя зарплата в Украине в марте выросла на 7,2% / Depositphotos

В марте 2026 средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 30 356 гривен. Этот показатель демонстрирует рост на 7,2% по сравнению с февралем, когда средняя зарплата составила 28321 гривну.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве – 49 381 грн и Киевской области – 29 997 грн. Самые низкие средние зарплаты наблюдаются в Кировоградской (21375 грн) и в Черновицкой (21453 грн) областях.

средняя зарплата в марте 2026 года, инфографика
средняя зарплата в марте 2026 года / Госстат

Отраслевое распределение зарплат также существенно отличается. Лидером остается сектор информации и телекоммуникаций с показателем 85 673 грн (в феврале – 78 941 грн). Самый низкий уровень дохода у работников сферы образования — 19 394 грн (в феврале — 18 826 грн).

Отдельным вопросом остается задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 1 апреля 2026 г. общая сумма долга по Украине составляет 3,6 млрд грн.

Напомним, средняя заработная плата в Украине в январе этого года составила 27 975 грн., что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Высокие зарплаты также были зафиксированы в Киеве.

Автор:
Татьяна Ковальчук