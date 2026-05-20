Середня зарплата в Україні у травні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по ринку праці , зокрема robota.ua, аби проілюструвати ситуацію на ринку праці України станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз рівня заробітних плат у травні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям.

Середня зарплата в Україні

Середня зарплата на українському ринку праці станом на травень 2026 рік

Джерело: robota.ua

Ринок праці України у травні 2026 року функціонує в умовах тривалої війни, структурного дефіциту кадрів та поступового, але нерівномірного зростання зарплат. Зарплати у країні ростуть нерівномірно: IT, оборонний сектор та кваліфіковані робітничі спеціальності суттєво тягнуть середній показник угору, тоді як масові позиції в торгівлі та сервісі залишаються значно скромнішими.

Для пересічного українця реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 26–27 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 20–21 тис. грн.

При цьому розрив між містами залишається суттєвим: Київ зі своїми 34 000 грн медіани за вакансіями значно випереджає загальноукраїнський показник, тоді як більшість обласних центрів тримаються нижче середнього.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці України у травні 2026 року демонструє стабільне, але стримане зростання зарплат. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Україні зараз становить:

26 784 грн за вакансіями (на основі 316 764 пропозицій),

25 183 грн за резюме (на основі 525 598 кандидатів).

Середня зарплата на українському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

Джерело: robota.ua

У травні ринок традиційно демонструє сезонне пожвавлення — роботодавці активізують найм після весняних свят, а кількість нових вакансій у низці галузей помітно зростає. Попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість вакансій на українському ринку праці станом на травень 2026 рік

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів (525 598 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. Співвідношення вакансій і резюме (приблизно 1 до 1,7) вказує на помірну конкуренцію серед шукачів, хоча у деяких сферах, зокрема IT та кваліфікованих робітничих спеціальностей дефіцит кандидатів зберігається.

Кількість кандидатів на українському ринку праці станом на травень 2026 рік

Джерело: robota.ua

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують українські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 63 448 вакансій (20,03%);

Безкоштовне навчання — 50 912 вакансій (16,07%);

Знижки співробітникам — 26 326 вакансій (8,31%);

Регулярний перегляд зарплат — 25 079 вакансій (7,92%);

Офіс з генератором — 21 384 вакансій (6,75%);

Медичне страхування — 20 679 вакансій (6,53%).

Показово, що офіс з генератором входить до топ-5 переваг загалом по Україні, тобто кожен п'ятнадцятий роботодавець вважає це конкурентною перевагою.

Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на травень 2026 року

ТОП сфер діяльності в Україні по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій в Україні структура виглядає так:

Державний сектор — 34%;

Роздрібна торгівля, рітейл — 25%;

Сили оборони України — 21%;

Промисловість та виробництво — 11%;

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт-експорт — 9%.

Структура вакансій відображає реалії воєнного часу: державний сектор та сили оборони разом формують більше половини всього попиту на ринку праці. Роздрібна торгівля залишається стабільним роботодавцем, тоді як промисловість і оптова торгівля формують скромніший, але стійкий попит на фахівців.

ТОП сфер діяльності в Україні по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

Серед вакансій в Україні структура виглядає так:

Студенти та робота без досвіду — 27%;

Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 26%;

Торгівля — 17%;

Продажі та клієнт-менеджмент — 15%;

Логістика, митниця, склад — 15%.

Структура резюме відображає загальноукраїнські тренди: значна частина шукачів зосереджена на стартових позиціях та адміністративних ролях, тоді як торгівля і продажі залишаються стабільно популярними напрямками серед кандидатів.

Таким чином, ринок праці України демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному секторі, обороні та торгівлі, тоді як кандидати орієнтуються на стартові позиції, адміністративні ролі та сферу продажів.

У результаті держсектор і оборонні структури стикаються з відносно меншою конкуренцією за кандидата, тоді як у торгівлі та продажах пропозиція праці суттєво перевищує попит.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших вакансій в Україні традиційно лідирують військовослужбовець (32 156 вакансій), продавець (20 492 вакансій), водій (15 211 вакансій), працівник складу (13 482 вакансій) та водій на авто фірми (10 112 вакансій).

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції в Україні зосереджені переважно, в IT секторі. Так, старший Front-End розробник може розраховувати на 181 250 грн на місяць, а старшому Full-Stack розробнику пропонують 150 000 грн як і Sales team leader-у. Трохи менше пропонують старшому розробнику ASP.NET Senior.NET-розробнику: по 125 000 грн на місяць.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці України виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на офісні та дистанційні формати роботи:

продавець — 84 073 резюме,

менеджер з продажу — 64 579 резюме,

оператор колл-центру — 49 818 резюме,

оператор введення даних — 40 814 резюме,

офіс-менеджер — 40 352 резюме.

Саме тому найбільша конкуренція серед кандидатів спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити формують керівники IT-напрямків: близько 260 000 грн на місяць. Провідні програмісти просять 150 000 грн на місяць, аналітики-логістики — 125 000 грн на місяць, а провідний інженер цивільного захисту — 120 000 грн на місяць.

Порівняння з травнем 2025 року

Основні зміни порівняно з попереднім роком

Ринок праці України у квітні–травні 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила 22 711 (на основі 342 570 пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — 21 631 грн (на основі 501 050 кандидатів).

Середня зарплата на українському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Джерело: robota.ua

Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях зросла з 22 500–23 000 грн до 26 784 грн — приблизно на +16–19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. З

ростання зарплатних очікувань кандидатів також помітне: з 22 000 грн до 25 183 грн, тобто на +14,5%. Це відповідає загальній тенденції зростання номінальних зарплат в умовах інфляції та дефіциту кадрів.

Кількість вакансій на українському ринку праці станом на II квартал 2025 рік

Джерело: robota.ua

Кількість вакансій по Україні скоротилась: з 342 570 у 2025 році до 316 764 у травні 2026 року — зниження приблизно на -7,5%. Це свідчить про більш обережну кадрову політику роботодавців на фоні економічної невизначеності, хоча сезонний чинник у травні частково стримує це скорочення.

Кількість кандидатів на українському ринку праці станом на II квартал 2025 рік

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів зросла: з 501 050 у 2025 році до 525 598 у травні 2026 року — приблизно на +4,9%. Це може свідчити про те, що ринок праці став більш конкурентним, а кількість людей, які шукають роботу, поступово зростає.

Загалом ринок праці України у травні 2026 року змістився у бік зростання зарплат на фоні помірного скорочення кількості вакансій при зростанні кількості кандидатів. Роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію, особливо в адміністративних спеціальностях та сфері продажів.

Читайте також: