Середня зарплата в Одесі у травні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по ринку праці, зокрема robota.ua, аби проілюструвати ситуацію на ринку праці Одеси станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз рівня заробітних плат у травні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям.

Середня зарплата на одеському ринку праці станом на травень 2026 рік

Одеса залишається одним із ключових економічних центрів півдня України, попри суттєвий вплив війни на портову інфраструктуру та логістичну галузь.

Ринок праці міста демонструє поступове відновлення: роботодавці активізують найм, а зарплати стабільно зростають. Зарплати у місті ростуть нерівномірно: торгівля, логістика та сервіс формують основний масив вакансій, тоді як управлінські та технологічні позиції тягнуть середній показник угору.

Для пересічного одесита реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 25–26 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 19–21 тис. грн.

При цьому Одеса традиційно поступається Києву та наближається до показників Львова, однак має власну специфіку ринку праці, де значну роль відіграють сезонна зайнятість, туристична сфера та морські спеціальності.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Одеси у травні 2026 року демонструє стабільне пожвавлення — місто поступово відновлює позиції третього за величиною економічного центру країни. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Одесі зараз становить:

26 157 грн за вакансіями (на основі 13 798 пропозицій)

24 331 грн за резюме (на основі 42 219 кандидатів)

Середня зарплата на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

У теплий сезон Одеса традиційно демонструє підвищену активність роботодавців, насамперед у туризмі, готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі. Попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість вакансій на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

Кількість кандидатів (42 219 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. Співвідношення вакансій і резюме (приблизно 1 до 3) вказує на помірну конкуренцію серед шукачів, що є типовим показником для великих регіональних міст України у травні 2026 року.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують одеські роботодавці понад зарплату:

Безкоштовне навчання — 2 944 вакансій (21,38%);

Бонуси та премії — 2 782 вакансій (20,16%);

Безкоштовні обіди — 1 294 вакансій (9,38%);

Медичне страхування — 1 327 вакансій (7,78%);

Знижки співробітникам — 1 074 вакансій (7,78%);

Регулярний перегляд зарплат — 1 068 вакансій (7,74%).

Показово, що на відміну від Києва чи Львова, де генератор в офісі входить до топ-переваг, одеські роботодавці роблять ставку на навчання та матеріальні бонуси.

Втім, безпековий фактор нікуди не зник, і в портовому місті з активним логістичним та торговим сектором роботодавці конкурують за кадри насамперед через розвиток та фінансові стимули.

Найпопулярніші сфери діяльності в Одесі станом на травень 2026 року

Серед вакансій в Одесі структура виглядає так:

Роздрібна торгівля та рітейл — 24%,

Сили оборони України — 26%,

Державний сектор — 27%,

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт та експорт — 12%,

FMCG (продукти масового споживання) — 10%.

Структура вакансій чітко відображає специфіку Одеси як портового та торгового міста: домінують державний сектор, оборонні структури та торгівля у різних форматах.

Примітно, що оборонний сектор посідає друге місце, як відображення реалій воєнного часу, характерних для всієї України. Торгівля ж, як роздрібна, так і оптова з дистрибуцією, у сумі дає понад третину всіх вакансій, що підкреслює роль Одеси як ключового торгово-логістичного хабу півдня країни.

ТОП сфер діяльності у м.Одеса по кількості кандидатів

По резюме структура демонструє типовий для великих міст дисбаланс:

Студенти та робота без досвіду — 26%,

Адміністративний персонал, водії, кур’єри — 26%,

Продажі та клієнт-менеджмент — 20%,

Торгівля — 15%,

Маркетинг, реклама та PR — 12%.

Тут помітно, що кандидати концентруються переважно у стартових та адміністративних ролях, саме там, де вакансій найменше. Натомість державний сектор і оборонні структури, які формують понад половину попиту роботодавців, майже не представлені у резюме. Маркетинг і PR мають відчутно більшу частку серед кандидатів (12%), ніж серед вакансій, що створює підвищену конкуренцію в цьому сегменті.

Таким чином, ринок праці Одеси демонструє подвійний дисбаланс, де у державному та оборонному секторах спостерігається дефіцит охочих. А от у торгівлі та адмінпосадах навпаки: надлишок кандидатів на обмежену кількість місць.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Серед найпопулярніших вакансій в Одесі традиційно лідирують: продавець (1063 вакансій), менеджер з продажу (519 вакансій), водій (770 вакансій), працівник складу (586 вакансій) та військовослужбовець (1618 вакансій), відповідно до загальноукраїнської тенденції.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Найбільш високооплачувані пропозиції в Одесі зосереджені в оборонному секторі та стоматології. Тобто фахівці як, старші стрільці, гранатометники, розвідники, стрільці-снайпери традиційно входять до числа найвисокооплачуваніших на одеському ринку праці. Їм пропонують близько 122 000 грн на місяць. Лікар ортодонт моше отримувати трохи менше: 100 000 грн на місяць.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Пропозиція на ринку праці Одеси виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:

менеджер з продажу,

оператор колл-центру,

оператор чату,

продавець,

оператор введення даних.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити формують фахівці керівної ланки та провідні IT-розробники: від 100 000 грн і вище на місяць залежно від спеціалізації та досвіду.

Порівняння з травнем 2025 року

Основні зміни порівняно з попереднім роком

Ринок праці Одеси у квітні–травні 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила близько 24 806 грн (на основі 16 298 пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — близько 20 797 грн (на основі 42 450 кандидатів).

Середня зарплата на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях зросла з 24 806 грн до 26 157 грн — приблизно на +5,4%, а у резюме — з 20 797 грн до 24 331 грн, тобто на +17%.

Зростання зарплатних очікувань кандидатів випереджає зростання пропонованих роботодавцями ставок, що свідчить про підвищення самооцінки фахівців та загальне зростання номінальних зарплат в умовах інфляції та дефіциту кадрів.

Кількість вакансій на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Кількість вакансій скоротилась: з 16 298 у 2025 році до 13 798 у травні 2026 року: зниження приблизно на -15,3%. Це узгоджується із загальноукраїнською тенденцією більш обережного планування найму з боку роботодавців, хоча сезонний чинник у травні частково стримує це скорочення.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Кількість кандидатів практично не змінилась: 42 450 у 2025 році проти 42 219 у травні 2026 року: зниження менше ніж на -0,5%. Це свідчить про стабільність пропозиції праці в місті, попри тривалу війну та загальну міграційну нестабільність.

Загалом ринок праці Одеси змістився у бік зростання зарплат на фоні помірного скорочення кількості вакансій при майже незмінній кількості кандидатів. Роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію, особливо в адміністративних спеціальностях та сфері продажів.

